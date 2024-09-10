"Doktor atamaları" sürecinde merakla beklenen "Sağlık Bakanlığı doktor atama sonuçları", adaylar tarafından yakından takip edilmektedir. "yhgm.saglik.gov.tr doktor ataması sonuç sorgulama ekranı" üzerinden, yapılan başvuruların sonuçları öğrenilebilmekte ve atama durumları kontrol edilebilmektedir. Sağlık Bakanlığı 118. Dönem DHY kura sonuçları isim listesi açıklandı.

Sağlık Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası sonucu Bakanlığımız birimlerine 11 bin 462'si pratisyen hekim ve bin 57'si uzman hekim olmak üzere toplam 12 bin 519 hekimin ataması yapılmıştır. Tebligat metni ve isim listeleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır. Değerli hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz."