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Sağlık Bakanlığı doktor atama sonuçları açıklandı! İşte 118. Dönem DHY kura sonuçları isim listesi

Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği doktor atamaları ile ilgili sonuçlar, merakla beklenen adaylar için açıklandı. Sağlık Bakanlığı 12 bin 519 hekimin atamasına gerçekleştirdi. Adaylar, Sağlık Bakanlığı doktor atama sonuçları ile hangi illerde görev yapacaklarını öğrenebilecekler. İşte yhgm.saglik.gov.tr adresine girerek doktor ataması sonuç sorgulama ekranı.

08:53 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı 118. Dönem DHY kura sonuçları isim listesi
Sağlık Bakanlığı 118. Dönem DHY kura sonuçları isim listesi

"Doktor atamaları" sürecinde merakla beklenen "Sağlık Bakanlığı doktor atama sonuçları", adaylar tarafından yakından takip edilmektedir. "yhgm.saglik.gov.tr doktor ataması sonuç sorgulama ekranı" üzerinden, yapılan başvuruların sonuçları öğrenilebilmekte ve atama durumları kontrol edilebilmektedir. Sağlık Bakanlığı 118. Dönem DHY kura sonuçları isim listesi açıklandı.

Sağlık Bakanlığı 118. Dönem DHY kura sonuçları isim listesi

Sağlık Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası sonucu Bakanlığımız birimlerine 11 bin 462'si pratisyen hekim ve bin 57'si uzman hekim olmak üzere toplam 12 bin 519 hekimin ataması yapılmıştır. Tebligat metni ve isim listeleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır. Değerli hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz."

#Sağlık Bakanlığı
#doktor ataması
#yhgm.saglik.gov.tr
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