Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısının 27 binden 36 bine çıkarılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Meclis Genel Kurulu bu hafta da yoğun mesai yapacak.

Sözleşmeli sağlık personeli sayısı 36 bine çıkarılacak

Meclis Genel Kurul'da sağlık teklifinin görüşmelerine geçilecek. Bu teklife göre de diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecek. Acil tıp ana dal uzmanları yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları da sosyal pediatri yan dal uzmanlığı yapabilecek. Yan dal uzmanlığını teşvik etmek için tavan ücretler artırılacak. Normal doğumun özendirilmesi için ebelerin görev tanımı güncellenecek. Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edilmişti.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecekti.

Sağlık hizmetlerinden elaman sıkıntısı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyonun 27 binden 36 bine çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.

MECLİS'TE BU HAFTA HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta enerji düzenlemesi için mesai yapılacak. Teklife göre, denizlerde ve göllerde yenilenebilir enerji santralleri kurulabilecek. İçme-kullanma suyu temin edilen alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamındaki sahil şeritleri ise kapsam dışı tutulacak.Gelecek teklifle LNG ihracatının önü açılıyor

Yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

Enerji verimliliğini artırmaya yönelik projelere maddi destek sağlanacak. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde elektrik hizmetleri taleplerinin kesintisiz karşılanabilmesi için düzenleme yapılacak.