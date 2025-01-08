Serbest piyasalardaki gün sonu rakamları belli oldu. Döviz ile işlem yapanların yakından takip ettiği döviz kurlarındaki güncel alış ve satış rakamlarını sizler için paylaşıyoruz. Peki Dolar ne kadar? Euro kaç lira oldu? İşte 8 Ocak 2025 dolar ve euro fiyatlarında son durum...
İstanbul Kapalıçarşı'da 35,3390 liradan alınan dolar 35,3400 liradan, 36,7620 liradan alınan euro ise 36,7630 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,34 liradan, euro ise 36,76 liradan satılmıştı.
DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM-8 OCAK 2025
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 35.3179 35.3815 35.2932 35.4346
1 AVUSTRALYA DOLARI 21.9111 22.0540 21.8103 22.1863
1 DANİMARKA KRONU 4.8791 4.9031 4.8757 4.9143
1 EURO 36.4590 36.5247 36.4335 36.5795
1 İNGİLİZ STERLİNİ 43.8790 44.1077 43.8482 44.1739
1 İSVİÇRE FRANGI 38.6713 38.9196 38.6133 38.9779
1 İSVEÇ KRONU 3.1530 3.1856 3.1508 3.1929
1 KANADA DOLARI 24.5490 24.6597 24.4582 24.7535
1 KUVEYT DİNARI 113.8810 115.3712 112.1728 117.1017
1 NORVEÇ KRONU 3.1033 3.1242 3.1011 3.1313
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.4088 9.4258 9.3383 9.4965
100 JAPON YENİ 22.2692 22.4167 22.1868 22.5019
1 BULGAR LEVASI 18.5369 18.7794
1 RUMEN LEYİ 7.2880 7.3834
1 RUS RUBLESİ 0.33484 0.33922
100 İRAN RİYALİ 0.00794 0.00805
1 ÇİN YUANI 4.7903 4.8529
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.12604 0.12769
1 KATAR RİYALİ 9.6345 9.7606
1 GÜNEY KORE WONU 0.02407 0.02439
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 20.6588 20.9291
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.5616 9.6867
Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi
1 ABD DOLARI 1.6081 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 7.2274 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0.9112 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 11.15 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 158.21 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.4367 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 11.35 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7537 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1.0323 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2445 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.2426 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI 1.8946 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 4.8189 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 104.89 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 442081 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 7.3316 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 278.65 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI 3.6452 KATAR RİYALİ
1 ABD DOLARI 1459 GÜNEY KORE WONU
1 ABD DOLARI 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 ABD DOLARI 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ