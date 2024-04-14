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Dolar bugün ne kadar? İşte 14 Nisan 2024 Pazar döviz kuru fiyatları

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle yatırımını dövizden yana kullananlar dolar, euro ve sterlin fiyatlarını yakından takip ediyor. İran, İsrail'e misilleme için füzelerle saldırdı. İran'ın saldırısının ardından dolar fiyatı merak konusu. Peki dolar bugün kaç TL? Bugün euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru fiyatları.

10:10 - 14/04/2024 Pazar
Güncelleme: 10:11 - 14/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Dolar ne kadar? Euro, Sterlin düştü mü çıktı mı? Döviz kuru güncel fiyatı
Dolar ne kadar? Euro, Sterlin düştü mü çıktı mı? Döviz kuru güncel fiyatı

Dünyanın gözü İran-İsrail geriliminde. İsrail devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurdu. İran operasyonun adını "Gerçek Vaat Operasyonu" olarak ilan etti. İsrail Ordusu'ndan yapılan ilk açıklamada İsrail'in hava savunma sisteminin saldırıya karşı hazır durumda olduğu belirtildi. İran-İsrail gerilimi sonrası döviz fiyatları da merak konusu. Peki dolar bugün kaç TL? Bugün euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru fiyatları.

Dolar ne kadar?

Dün yatay bir seyir izleyen Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı. 32,3524 alıcı bulan dolar 32,3607 TL'den satılıyor.

Euro ne kadar?

Euro alış fiyatı 34,3983 TL olurken, euro satış fiyatı 34,4602 TL'den işlem görmekte.

İngiliz Sterlini kaç TL?

Sterlin alış fiyatı 40,2460 TL olurken, İngiliz Sterlini 40,3340 TL'den satılıyor.

Yıl sonu enflasyon ne kadar olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan ilk "Enflasyon Raporu" toplantısını TCMB Başkan Yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan ile birlikte gerçekleştirmişti. Karahan, parasal sıkılığın fiyatlama davranışlarına yansımasının öngördüklerinden daha güçlü olduğunu ifade etmişti.

Karahan, faizlerde indirim ya da artışın kısa vadede planlamadığı mesajını verdi. 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu aktaran Karahan, 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olduğunu kaydetmişti.

Dolar Kuru Nedir?

Dolar kuru, bir ABD dolarının Türk Lirası (TL) cinsinden değerini ifade eder. Bu, bir doları satın almak için ne kadar TL ödemeniz gerektiğini gösterir. Döviz kuru, her iki para biriminin arz ve talebine göre belirlenir.

Dolar Kurunu Etkileyen Faktörler

Dolar kurunu etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan en önemlileri şunlardır:

Ekonomik Faktörler:

Para Politikası: Bir ülkenin merkez bankası tarafından belirlenen faiz oranları, para birimine olan talebi ve dolayısıyla döviz kurunu etkileyebilir.

Enflasyon: Enflasyon, bir para biriminin satın alma gücünü düşürür ve bu da diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesine neden olabilir.

Cari Açık: Bir ülkenin ithal ettiği mal ve hizmetlerin değeri, ihraç ettiği mal ve hizmetlerin değerinden fazlaysa cari açık oluşur. Bu durum, ülkenin para birimine olan talebi düşürür ve döviz kurunu yükseltir.

Ekonomik Büyüme: Ekonomisi güçlü bir şekilde büyüyen bir ülkenin para birimine olan talep artar ve bu da döviz kurunu yükseltebilir.


Altın fiyatları İran-İsrail gerilimi sonrası diken üstünde! Gram çeyrek ne kadar? İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yeni yıla hızlı başlamıştı. Gram, çeyrek altın fiyatları yatırımcının takibinde. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz düşürme patikasına her geçen gün yaklaşması altın fiyatları üzerinde volatiliteyi artırıyor. Bayram öncesi ons ve gram altın yeni rekorlara imza atmıştı. Altının fiyatı, İran'ın İsrail'e insansız hava aracı ve füzelerle hava saldırısı başlatması sonrası merak konusu oldu. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 14 Nisan 2024 Pazar altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...


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Dolar bugün ne kadar? İşte 14 Nisan 2024 Pazar döviz kuru fiyatları