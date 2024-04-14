Dünyanın gözü İran-İsrail geriliminde. İsrail devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurdu. İran operasyonun adını "Gerçek Vaat Operasyonu" olarak ilan etti. İsrail Ordusu'ndan yapılan ilk açıklamada İsrail'in hava savunma sisteminin saldırıya karşı hazır durumda olduğu belirtildi. İran-İsrail gerilimi sonrası döviz fiyatları da merak konusu. Peki dolar bugün kaç TL? Bugün euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru fiyatları.

Dolar ne kadar?

Dün yatay bir seyir izleyen Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı. 32,3524 alıcı bulan dolar 32,3607 TL'den satılıyor.

Euro ne kadar?

Euro alış fiyatı 34,3983 TL olurken, euro satış fiyatı 34,4602 TL'den işlem görmekte.

İngiliz Sterlini kaç TL?

Sterlin alış fiyatı 40,2460 TL olurken, İngiliz Sterlini 40,3340 TL'den satılıyor.

Yıl sonu enflasyon ne kadar olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan ilk "Enflasyon Raporu" toplantısını TCMB Başkan Yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan ile birlikte gerçekleştirmişti. Karahan, parasal sıkılığın fiyatlama davranışlarına yansımasının öngördüklerinden daha güçlü olduğunu ifade etmişti.

Karahan, faizlerde indirim ya da artışın kısa vadede planlamadığı mesajını verdi. 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu aktaran Karahan, 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olduğunu kaydetmişti.

Dolar Kuru Nedir?

Dolar kuru, bir ABD dolarının Türk Lirası (TL) cinsinden değerini ifade eder. Bu, bir doları satın almak için ne kadar TL ödemeniz gerektiğini gösterir. Döviz kuru, her iki para biriminin arz ve talebine göre belirlenir.

Dolar Kurunu Etkileyen Faktörler

Dolar kurunu etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan en önemlileri şunlardır:

Ekonomik Faktörler:

Para Politikası: Bir ülkenin merkez bankası tarafından belirlenen faiz oranları, para birimine olan talebi ve dolayısıyla döviz kurunu etkileyebilir.

Enflasyon: Enflasyon, bir para biriminin satın alma gücünü düşürür ve bu da diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesine neden olabilir.

Cari Açık: Bir ülkenin ithal ettiği mal ve hizmetlerin değeri, ihraç ettiği mal ve hizmetlerin değerinden fazlaysa cari açık oluşur. Bu durum, ülkenin para birimine olan talebi düşürür ve döviz kurunu yükseltir.

Ekonomik Büyüme: Ekonomisi güçlü bir şekilde büyüyen bir ülkenin para birimine olan talep artar ve bu da döviz kurunu yükseltebilir.







