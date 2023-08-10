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1 Dolar kaç TL oldu? 10 Ağustos Perşembe güncel dolar fiyatı

‘Dolar kaç TL oldu?’ sorusu birçok yatırımcı ve vatandaş tarafından araştırılıyor. 10 Ağustos Perşembe dolar, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 27,0400'dan işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 27,0110'dan tamamladı. Peki, dolar yükselmeye devam edecek mi? İşte sorunun cevabı ve 10 Ağustos 2023 Perşembe güncel döviz kurları.

14:59 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
10 Ağustos Perşembe Dolar Fiyatı ve Döviz Kuru

10 Ağustos Perşembe Dolar Fiyatı ve Döviz Kuru

, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 27,0400'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 29,7720'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 34,4620'den satılıyor. Peki, dolarda beklentiler ne, yükselecek mi düşecek mi? İşte detaylar.

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 27,0400 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 27,0110'dan tamamladı.

10 AĞUSTOS PERŞEMBE DÖVİZ KURU

ABD Doları: 27,04 (Alış) - 27,04 (Satış)

EURO: 29,80 (Alış) - 29,83 Satış)

STERLİN: 34,39 (Alış) - 34,56 (Satış)

Gram altın alış: 1.669,56

Gram altın satış: 1.669,82

Çeyrek altın alış: 2.785,00

Çeyrek altın satış: 2.814,00

Yarım altın alış: 5.570,00

Yarım altın satış: 5.627,00

Tam altın alış: 11.123,00

Tam altın satış: 11.203,00

DOLARDA BEKLENTİLER NE, YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?

Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikalarının sürdürülmesi ve risklerin azalması halinde görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımının gündeme getirilibileceğine vurgu yaptı.

Türkiye'de Ortodoks politikalara dönüşün beklenilenden daha hızlı gerçekleştiği kaydedilen değerlendirmede, bu durumun tahmin edilebilirliği artırdığı bildirildi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin Türk lirası varlıklar açısından olumlu olduğunu ifade ederek, son dönemde toparlanmaya başlayan yabancı ilgisini desteklemesinin beklendiğini dile getirdi.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.



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