22 Kasım 2023 güncel döviz kurları
Piyasalarda son durum vatandaşlar tarafından merak konusu. Döviz kurları bugün de yukarı yönlü seyrediyor. Borsa İstanbul ise yüzde 0,1 yükselişle güne başladı; 8 bin puanın üzerinde İşte, 22 Kasım 2023 güncel döviz kurları ve Borsa İstanbul açılış fiyatları.
Dolar ne kadar? Euro kaç lira?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,8130 liradan, avro 31,4310 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,8110 liradan alınan dolar, 28,8130 liradan satılıyor. 31,4290 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,4310 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 28,8010 lira, avronun satış fiyatı ise 31,5480 lira olmuştu.
Borsa güne nasıl başladı, son durum nedir?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,1 yükselişle 8.054,80 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,17 puan artışla ve yüzde 0,1 değer kazanarak 8.054,80 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,08 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,7 ile tekstil, tek kaybettiren bankacılık oldu.
Dün, alış ağırlık seyrini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 yükselişle 7.946,37 puandan tamamladı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.320 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.910 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.