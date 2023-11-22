Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Altının gram fiyatı bugün de yükselişini sürdürmekte. Serbest piyasada gram altın fiyatı bin 852,72 lira, çeyrek altın 3 bin 107,00 lira, yarım altın 6 bin 215,00 lira ve tam altın fiyatı ise 12 bin 317,88 liradan işlem görmekte. Haberimizin içerisinden son durumu uzman yorumları ile birlikte öğrenebilirsiniz. Peki; Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte analistlerden dikkat çeken altın yorumu.