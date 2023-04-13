Afet riskli alanlarda yer alan konut ve iş yerlerine verilen yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine faiz desteği oranları artırıldı. Desteğe esas kredi üst limitleri yükseltildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararda değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararına göre, karar kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan faiz destekli yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine verilen faiz desteği; konut yapım ve edinme kredileri için 600 baz puandan 840 ve 720 baz puana çıkarıldı.

Güçlendirme kredisi daire başı en fazla ne kadar verilecek?

Güçlendirme kredisi, 13 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete kararına göre daire başı en fazla 320 bin TL olarak kullanılabilecek. Yıllık 600 baz puan faiz desteği verilecek olan güçlendirme kredisi için 2 yıl geri ödemesiz dönem imkanı da sağlanabilecek. Aynı kararla hak sahipliği bazında faiz desteği sağlanacak kredi üst sınırları da artırıldı. Buna göre faiz desteğine esas kredi üst limitleri; güçlendirme kredisi için 240 bin TL'den 320 bin TL'ye, konut yapım ve edinme kredileri için 600 bin TL'den 1,25 milyon TL'ye, işyeri yapım kredisi için 600 bin TL'den 800 bin TL'ye ve işyeri edinim kredisi için 250 bin TL'den 350 bin TL'ye yükseltildi.

Güçlendirme Kredisi faiz indirimi ne kadar olacak?

Yayımlanan Resmi Gazete kararı ile yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine faiz desteği verilebilmesi için tahliye veya yıkım tarihinden itibaren bankaya yapılacak başvuruların süresi bir yıldan üç yıla çıkarılmış oldu. Güçlendirme Kredisi faiz oranlarının önümüzdeki günlerde bankalar tarafından duyurulması bekleniyor. Açıklanan kredi faiz oranından 600 baz puanlık devlet desteği düşürülerek faiz indirimi sağlanacak.

Güçlendirme kredisi için başvurular ne zamana kadar yapılacak?

Kararla yapılan düzenlemeye göre ayrıca, yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine faiz desteği sağlanması için tahliye veya yıkım tarihinden itibaren kredi sağlayacak bankalara başvuruda süre sınırı 1 yıldan 3 yıla çıkarıldı.







