DUL VE YETİM MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2025: Dul ve yetim emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihi belli oldu mu?

TBMM'de kabul edilen düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye yükseltildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan milyonlarca kişi, Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerini hesaplarında görecek. Ramazan Bayramı 2025'te 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, ikramiye ödemelerinin bayramdan önceki hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Dul ve yetim aylığı alanlar da hisseleri oranında ikramiye alacak. Örneğin, yüzde 50 oranında dul maaşı alanlar 2 bin TL, yüzde 25 yetim aylığı alanlar ise 1.000 TL ikramiye alacak.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Torba yasa kapsamında emekli bayram ikramiyelerinin de Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Meclis'ten geçen yasayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalaması ve sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bayram ikramiyelerinin Meclis'ten geçmesinin ardından emeklilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR DA YARARLANIYOR

Emekli bayram ikramiyesinden hak sahibi olan dul ve yetimler de hak sahipliği oranında faydalanıyor.

DUL VE YETİM EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin zamlı ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Bayramın 30 Mart tarihine denk gelmesi sebebiyle zamlı ikramiyelerin 24 Mart Pazartesi - 28 Mart Cuma günleri arasında yatırılması bekleniyor. Ancak kesin tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yada SGK tarafından açıklanacak. Tahsis numarasının son rakamına göre ödemeler yapılacak. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALACAK?