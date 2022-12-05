Dünya kupası maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası Final Maçı

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Dünya Kupası çeyrek final heyecanıyla devam ediyor. Artık sona gelinirken Dünya Kupası ne zaman bitiyor araştırmaları hız kazandı. FIFA tarafından 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası milyonlarca futbolsever tarafından son dönemlerin en önemli konularından biri oldu. Peki, Dünya Kupası ne zaman bitiyor, final maçı ne zaman oynanacak?

2022 DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

20 Kasım 2022 tarihinde başlayan Dünya Kupası maçları Katar'da gerçekleşirken mücadelelerin 20 Aralık tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Son 16 tur maçları 3-6 Aralık, çeyrek finaller 9-10 Aralık ve yarı final 13-14 Aralık olurken final mücadelesi ise 18 Aralık'ta gerçekleşecektir. Bu durumda ise 2022 Katar Dünya Kupası, 18 Aralık tarihinde final maçıyla kapanacaktır.

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2022 DÜNYA KUPASI SON 16 TURU

Japonya Hırvatistan- 5 Aralık 2022 18:00

Brezilya Güney Kore- 5 Aralık 2022 22:00

Fas İspanya- 06.12.2022 18:00

Portekiz İsviçre- 05.12.2022 22:00

2022 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNALLER

Hollanda Arjantin- 09.12.2022 22:00

İngiltere Fransa- 10.12.2022 22:00