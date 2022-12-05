Özgün Dünya kupası maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası Final Maçı
ÖZGÜN HABERLER

Dünya kupası maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası Final Maçı

Dünya Kupası 2022 ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarihinde ilk kez Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimine denk gelen turnuvanın final tarihi merak konusu oldu. Heyecanla takip edilen turnuvanın final tarihi de belli oldu. Peki, Dünya Kupası 2022 ne zaman bitiyor? Dünya Kupası final maçı hangi tarihte, nerede oynanacak? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası Final Maçı: 2022 FIFA Dünya Kupası final maçı ne zaman, nerede oynanacak?
Dünya kupası final maçı

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Dünya Kupası çeyrek final heyecanıyla devam ediyor. Artık sona gelinirken Dünya Kupası ne zaman bitiyor araştırmaları hız kazandı. FIFA tarafından 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası milyonlarca futbolsever tarafından son dönemlerin en önemli konularından biri oldu. Peki, Dünya Kupası ne zaman bitiyor, final maçı ne zaman oynanacak?

2022 DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

20 Kasım 2022 tarihinde başlayan Dünya Kupası maçları Katar'da gerçekleşirken mücadelelerin 20 Aralık tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Son 16 tur maçları 3-6 Aralık, çeyrek finaller 9-10 Aralık ve yarı final 13-14 Aralık olurken final mücadelesi ise 18 Aralık'ta gerçekleşecektir. Bu durumda ise 2022 Katar Dünya Kupası, 18 Aralık tarihinde final maçıyla kapanacaktır.

2022 DÜNYA KUPASI SON 16 TURU

Japonya Hırvatistan- 5 Aralık 2022 18:00

Brezilya Güney Kore- 5 Aralık 2022 22:00

Fas İspanya- 06.12.2022 18:00

Portekiz İsviçre- 05.12.2022 22:00

2022 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNALLER

Hollanda Arjantin- 09.12.2022 22:00

İngiltere Fransa- 10.12.2022 22:00

2022 Dünya Kupası Maç Özetleri, FIFA Dünya Kupası Skorlar, Goller
ÖZGÜN
2022 Dünya Kupası Maç Özetleri, FIFA Dünya Kupası Skorlar, Goller

Liseli öğrenciler üretti

Liseli öğrenciler üretti

En büyük geçim kaynakları olacak.
Samba zamanı

Samba zamanı

Dünya Kupası'nda bugün iki çeyrek finalist daha belli olacak.
26 bin kişiyeiş kapısı açılacak

Ekim ayında bin 201 teşvik belgesi verildi.

Modern savaş yöntemleri uygulanıyor.

'Vurulunca gözümü açtığımda başımda Erdoğan vardı.'

'Literatürde güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir kavram yok.'

Bayide ​fiyat oyunları sona erecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.