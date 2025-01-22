Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz olurken 22-23-24 Ocak tarihlerinde talep toplayacak. Hisse kodu ve fiyatı netleşen Dünya Varlık hangi bankalarda var belli oldu.

DÜNYA VARLIK TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Varlık yönetim şirketi Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz oluyor.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleşecek halka arz için 22-23-24 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplanacak.

DÜNYA VARLIK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Dünya Varlık Yönetim halka arz fiyatı 38,44 TL olarak belirlendi. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 3 milyar TL olacak.

DÜNYA VARLIK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek Dünya Varlık Yönetim, toplamda 65 milyon 200 bin lot dağıtacak. Ek satış dahil edildiğinde ise 78 milyon 240 bin lot dağıtacak.

Kişi başına düşecek olası lot miktarı ise şu şekilde;

- 300 Bin katılım ~ 152 Lot (5842 TL).

- 700 Bin katılım ~ 65 Lot (2498 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 41 Lot (1576 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 30 Lot (1153 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 24 Lot (922 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 20 Lot (768 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 17 Lot (653 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (576 TL)

DÜNYA VARLIK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Dünya Varlık Yönetim halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.







