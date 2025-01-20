Mopaş Marketçilik halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Mopaş halka arz özelliklerini; şirketi, yatırımlarını ve detayları haberimizde.

Bireysel ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek Mopaş, toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıtacak. Kişi başına düşecek olası lot miktarı ise şu şekilde olacak;