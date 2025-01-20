SPK tarafından başvurusu onaylanan Mopaş Marketçilik halka arz süreci başlıyor. MOPAŞ'ın halka arz tarihine dair detaylar merak ediliyor. MOPAŞ'ın vereceği lot sayısı ve katılım endeksi uygunluğu hakkında bilgiler araştırılıyor. 2025 Mopaş Marketçilik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte ayrıntılar...
Mopaş Marketçilik halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Mopaş halka arz özelliklerini; şirketi, yatırımlarını ve detayları haberimizde.
MOPAŞ HALKA ARZ NE ZAMAN?
MOPAŞ'ın halka arz süreci, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayından sonra netlik kazandı. Şirket, belirlenen tarihler arasında talep toplama yöntemiyle yatırımcılara hisse dağıtacak. Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı İnfo Yatırım liderliğinde 21-22-23 Ocak 2025 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleşecek.
MOPAŞ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Bireysel ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek Mopaş, toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıtacak. Kişi başına düşecek olası lot miktarı ise şu şekilde olacak;
- 300 Bin katılım ~ 128 Lot (4480 TL).
- 700 Bin katılım ~ 55 Lot (1925 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1225 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (910 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (735 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (595 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (525 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (455 TL).
MOPAŞ MARKETÇİLİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Mopaş Marketcilik Gıda halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.