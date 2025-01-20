Akfen İnşaat 15-16-17 Ocak tarihleri arasında 38,70 TL sabit fiyat üzerinden halka arz edildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu yapanlar sonuçları merak ediyor.1986 yılında kurulan Akfen İnşaat, taahhüt işleri ile başladığı faaliyetlerini zaman içerisinde çeşitlendirerek, uzun vadeli ve öngörülebilir nakit akışı sağlayan KÖİ projelerine odaklanıyor. Peki, Akfen halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar...
Akfen İnşaat kaç lot verir araştırmaları hız kazandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirketin halka açıldığı duyuruldu. Belirtilen bankalarla hisse almak isteyen yatırımcılar işlemlerine başlıyor. Peki; 2025 Akfen İnşaat halka arz ne zaman, ne kadar, hangi bankalarda var?
AKFEN İNŞAAT TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Akfen İnşaat 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde talep topladı.
AKFEN İNŞAAT HALKA ARZ FİYATI
Tera Yatırım ve Vakıf Yatırım tarafından gerçekleşecek halka arz kapsamında Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. hisse satış fiyatı 38,70 TL olarak belirlendi. Yüzde 15 oranında borsaya açılacak şirketin halka arz büyüklüğünün 3,7 milyar TL olması bekleniyor.
AKFEN İNŞAAT KAÇ LOT DAĞITACAK?
Akfen İnşaat’ın ilk halka arzı kapsamında 95 milyon 487 bin lot hissenin satışını hedefliyor. Halka arza 300 bin yatırımcının iştirak etmesi halinde yaklaşık olarak 128 lot, 1,5 milyon iştirak halinde ise 26 lot hissenin dağıtılabileceği hesaplanıyor.
AKFEN İNŞAAT HALKA ARZ BİLGİLERİ
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. talep toplamaya başladı. İşte şirketin halka arz detayları:
Halka Arz Tarihi: 15-16-17 Ocak 2025
Halka Arz Fiyatı: 38,70 TL
Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
Pay: 95, 487, 612 Lot
Pazar: Yıldız Pazar
Bist Kodu: AKFIS
Halka Açıklık: Yüzde 15
Halka Arz Büyüklüğü: 3,7 Milyar TL
AKFEN İNŞAAT HİSSE KODU NE?
Şirketin Bist hisse sembolü “AKFIS” olarak belirlendi.
Paylar, bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak olup halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
AKFEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Akfen halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.