Akfen İnşaat kaç lot verir araştırmaları hız kazandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirketin halka açıldığı duyuruldu. Belirtilen bankalarla hisse almak isteyen yatırımcılar işlemlerine başlıyor. Peki; 2025 Akfen İnşaat halka arz ne zaman, ne kadar, hangi bankalarda var?

AKFEN İNŞAAT TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

Akfen İnşaat 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde talep topladı.

AKFEN İNŞAAT HALKA ARZ FİYATI

Tera Yatırım ve Vakıf Yatırım tarafından gerçekleşecek halka arz kapsamında Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. hisse satış fiyatı 38,70 TL olarak belirlendi. Yüzde 15 oranında borsaya açılacak şirketin halka arz büyüklüğünün 3,7 milyar TL olması bekleniyor.

AKFEN İNŞAAT KAÇ LOT DAĞITACAK?

Akfen İnşaat’ın ilk halka arzı kapsamında 95 milyon 487 bin lot hissenin satışını hedefliyor. Halka arza 300 bin yatırımcının iştirak etmesi halinde yaklaşık olarak 128 lot, 1,5 milyon iştirak halinde ise 26 lot hissenin dağıtılabileceği hesaplanıyor.

AKFEN İNŞAAT HALKA ARZ BİLGİLERİ

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. talep toplamaya başladı. İşte şirketin halka arz detayları:

Halka Arz Tarihi: 15-16-17 Ocak 2025

Halka Arz Fiyatı: 38,70 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 95, 487, 612 Lot

Pazar: Yıldız Pazar

Bist Kodu: AKFIS

Halka Açıklık: Yüzde 15

Halka Arz Büyüklüğü: 3,7 Milyar TL

AKFEN İNŞAAT HİSSE KODU NE?

Şirketin Bist hisse sembolü “AKFIS” olarak belirlendi.

Paylar, bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak olup halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

AKFEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Akfen halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.



