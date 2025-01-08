Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından halka arz sürecine giriyor. Yatırımcılar şirketin hisse senetlerine sahip olabilmek için sabırsızlıkla tarihi bekliyor. 2025 yılı başında gerçekleştirilmesi planlanan halka arzla birlikte Gülermak, borsada işlem görecek. Gülermak halka arz ne zaman, kKatılım endeksine uygun mu ve hangi bankalarda var? İşte detaylar...
Gülermak İnşaat'ın halka arz süreci hakkında detaylar merak konusu oldu. İnşaat sektörünün önde gelen firmalarından Gülermak'ın halka arzı ne zaman gerçekleşecek ve kaç lot verilecek? Ayrıca, Gülermak'ın halka arzı, katılım endeksine uygun mu? Bu konular, yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 125 TL olarak belirlendi.
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firmanın talep toplayacağı tarih henüz netleşmedi.
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ KAÇ LOT VERİR?
Bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek Gülermak Ağır Sanayi, toplamda 38 milyon 760 bin lot dağıtacak. Kişi başına düşecek olası lot miktarı ise şu şekilde olacak;
- 300 Bin katılım ~ 41 Lot (5125 TL).
- 700 Bin katılım ~ 18 Lot (2250 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (1500 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (1125 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (875 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (750 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).
GÜLERMAK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Gülermak Ağır Sanayi halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olduğu belirtildi.
GÜLERMAK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.