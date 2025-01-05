6-10 Ocak 2025 tarihleri arasındaki halka arz takvimi belli oldu. Bu hafta yeni halka arz var mı? 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde hangi şirketler halka arz edecek? İşte bu haftaki halka arz takvimi!

Bu hafta yeni halka arz var mı?

Sermaye Piyasası Kurulu, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ ile Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arzlarını onayladı.

6-10 Ocak 2025 talep toplama tarihleri

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, 6-7-8 Ocak tarihlerinde Egeyapı Avrupa GYO talep toplayacak.

Egeyapı Avrupa GYO ne zaman işlem görecek?

Egeyapı Avrupa GYO'nun 157,8 milyon TL olan sermayesinin 200 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 42,2 milyon TL ile mevcut ortaklardan Hasan İnanç Kabadayı'ya ait 19 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 61,2 milyon TL payın satışı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 15,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt ne zaman işlem görecek?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt ise 8, 9, 10 Ocak tarihlerinde talep toplayacak.

Şirket, 300 milyon TL olan sermayesinin 322,6 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 22,6 milyon TL ile mevcut ortaklardan Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım AŞ’nin sahip olduğu 6 milyon 596 bin TL ve Gülermak Turizm İşletme Yatırım AŞ’nin sahip olduğu 3 milyon 104 bin TL nominal değerli olmak üzere toplam 32,3 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecek.



