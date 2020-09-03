​ Boşnaklara soykırım tehdidi: Irkçı Sırplar yeni Srebrenitsa peşinde ​

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İşgalci İsrailli askerin diziyle boynuna bastırdığı Filistinli: O an George Floyd'u hatırladım

Dün sosyal medyada işgalci İsrail askerlerinin bir Filistinliye yaptığı sert müdahale gündem olmuştu. Görüntülerde işgalcilerin darp ettiği Filistinli Hayri Hanun, yerlerde sürüklenmişti. Bir işgalci askerin de diziyle boynuna bastırarak müdahele ettiği Hanun, o anlarda geçtiğimiz haftalarda ABD'de polisler tarafından öldürülen siyahi George Floyd'un aklına geldiğini aktardı. Hanun, İsraillilerin kendisine müdahale etmesinin sebebinin ise savunmasız bir çocuğa silah doğrultmalarına engel olmaya çalışması olduğunu belirtti.