Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Boşnaklara soykırım tehdidi Irkçı Sırplar yeni Srebrenitsa peşinde
AVRUPA

​ Boşnaklara soykırım tehdidi: Irkçı Sırplar yeni Srebrenitsa peşinde ​

Boşnaklara soykırım tehdidi: Irkçı Sırplar yeni Srebrenitsa peşinde

Balkan ülkesi Karadağ’da hafta sonu yapılan genel seçimin ardından Müslüman Boşnaklara yönelik provokasyonlar sürerken, bu kez de Pljevlja (Taşlıca) şehrindeki İslam Birliği binası hedef alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Binanın camları kimliği bilinmeyen kişilerce kırılırken, içeri atılan bir kağıdın üzerinde şehirdeki Müslüman Boşnaklara yönelik tehditkar ifadeler yer aldı. Kağıdın üzerinde, Pljevlja’nın da 1995 yılında 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırplar tarafından katledildiği Srebrenitsasoykırımı gibi olacağı yazılırken, son günlerde yapılanlar şehirdeki Müslümanlar arasında endişe yarattı.

Pljevlja baş imamı Samir Kadribasic, saldırının dün gece düzenlendiğini belirterek “Bu saldırı artık çok fazla. İşlerin nereye varacağını bilmiyorum ancak karşı tarafın da tepki vermesi ile bir kaos çıkmasından korkuyorum.” dedi.

Srebrenitsa acısının 25. yılı: 1000 cenaze hala kayıp
DÜNYA
Srebrenitsa acısının 25. yılı: 1000 cenaze hala kayıp

Srebrenitsa annesinden Nobel Ödüllü yazara: Katliamın kanıtı işte bu mezarlık
DÜNYA
Srebrenitsa annesinden Nobel Ödüllü yazara: Katliamın kanıtı işte bu mezarlık

“TÜRKLER BURADAN GİDİN” SLOGANLARI

  • Şehirdeki Boşnakların artık kendilerini güvende hissetmediğini söyleyen Kadribasic, bu durumun yalnızca Boşnaklar için değil diğer milletlerden Karadağ vatandaşları için de tehlikeli olduğunu ifade etti. Kadribasic, pazar günkü seçim sonrası yaşananların Karadağ’da 1990’lı yılları hatırlattığını sözlerine ekledi. Karadağ’daki seçimde Sırp Ortodoks Kilisesine (SPC) yakınlığı ile bilinen Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki ittifak önemli bir başarı elde etmiş ve diğer muhalif ittifaklarla mecliste çoğunluğu ele geçirmişti. DF yanlısı aşırı Sırp milliyetçiler ilk geceden itibaren seçim kutlamalarında birçok provokatif eylem ve saldırı gerçekleştirdi. Pljevlja’da daha önce de Müslüman Boşnaklara yönelik “Türkler buradan gidin” sloganları atılmış, tehditkar duvar yazıları yazılmıştı.

Bitmeyen acı: Srebrenitsa Soykırımı
DÜNYA
Bitmeyen acı: Srebrenitsa Soykırımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Srebrenitsa soykırımı tarih boyunca asla unutulmayacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Srebrenitsa soykırımı tarih boyunca asla unutulmayacak
Abone Ol Google News
Fransanın kaçak okulları

Fransa'nın kaçak okulları

​Charles de Gaulle ve Pierre Loti adlı iki lisenin hiçbir yasal dayanağı yok.
Ateşle oynamayın

Ateşle oynamayın

Yıllar önce kaçan Yunanistan, Ege'de sahte kabadayılık yapıyor.
ABD resmendalga geçiyor

ABD resmen
dalga geçiyor

Ambargoyu neden kaldırdıklarını komik bahaneyle açıkladılar.
Mücahit Pehlivan <br>hayatını kaybetti

Mücahit Pehlivan
hayatını kaybetti

​Yarın, İncek Mezarlığı'nda defnedilecek.
Bile bile<br>ölümü seçti

Bile bile
ölümü seçti

​Ölmeden önce "Kendimden geçsem de hastaneye kaldırmayın" demiş.
Macron'u<br>Esed'e benzettiler

Macron'u
Esed'e benzettiler

Lübnan'ı sömürge zihniyetiyle yeniden yönetmek istiyor.

Boşnaklara<br>soykırım tehdidi

Boşnaklara
soykırım tehdidi

​Irkçı Sırplar yeni Srebrenitsa peşinde.
Hristiyanlara<br>Ayasofya kitabı

Hristiyanlara
Ayasofya kitabı

​Ayasofya'nın nasıl korunduğu anlatan kitap İngilizce olarak dağıtılacak.
BAE'den<br>yeni ihanet

BAE'den
yeni ihanet

​Sokotra'yı İsrail'e teslim edecek.
Yunanistan'a sert uyarı

Yunanistan'a sert uyarı

'​Saçlarının teline zarar gelirse bedelini ödersiniz!'
Türkiye'den 2 yeni<br>Navtex kararı

Türkiye'den 2 yeni
Navtex kararı

​Atış eğitimleri gerçekleştirilecek.
Mısır halkı 'Türkiye' dedi

Mısır halkı 'Türkiye' dedi

​Areda'nın Mısır halkı ile yaptığı anket CNN'de tartışıldı.
Tüm illere genelge gönderildi

Tüm illere genelge gönderildi

​Artık düğün, nişan ve kınada bu tedbirler uygulanacak.
İstanbul'u ikiye katladı

İstanbul'u ikiye katladı

'Sorunlu' diye tanımlanan illerin yoğunluk haritaları endişelendiriyor.
Salgında ikinci <br>piki yaşıyoruz

Salgında ikinci
piki yaşıyoruz

Bilim Kurulunda yeni kararlar alındı.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

​Türkiye'nin koronavirüste son 24 saati açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.