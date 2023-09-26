11 Eylül saldırılarıyla bağlantılı ölümler devam ediyor: 343 kişi hayatını kaybetti

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, oğlu Adam Kadirov'un Kur'an-ı Kerim yaktığı için gözaltına alınan bir kişiyi dövdüğü anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Kadirov yaptığı açıklamada "Herhangi bir kutsal yazıyı ihlal eden herkesin, onu bariz bir şekilde yakanlar da dahil olmak üzere, ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyorum" dedi.