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Dünya

Ramazan Kadirov'un oğlu Kur'an yakan kişiyi öldüresiye dövdü

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, oğlu Adam Kadirov'un Kur'an-ı Kerim yaktığı için gözaltına alınan bir kişiyi dövdüğü anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Kadirov yaptığı açıklamada "Herhangi bir kutsal yazıyı ihlal eden herkesin, onu bariz bir şekilde yakanlar da dahil olmak üzere, ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyorum" dedi.

08:49 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, oğlu Adam Kadirov'un Kur'an-ı Kerim yakmakla suçlanan Nikita Zhuravel'i gözaltındayken dövdüğü görüntüleri paylaştı.



Oğlu Adam Kadirov'a destek veren Ramazan Kadirov yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Onu yendi ve doğru olanı yaptı. Dahası, herhangi bir kutsal yazıyı ihlal eden herkesin, onu bariz bir şekilde yakanlar da dahil olmak üzere, ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyorum.



Ülkemizin dini değerleri koruyan eşsiz bir kanunu var ve bunlar devlet tarafından en üst düzeyde korunuyor. Hiç abartmadan, evet, Adam'ın davranışından gurur duyuyorum."




Hollanda'da ırkçı PEGIDA liderinden Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı: Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi
Hollanda'da ırkçı PEGIDA liderinden Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı: Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi

Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde yine Kur'an-ı Kerim yırttı. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Dinimizi ve inananlarını küçük düşürmeye çalışmak amaçlı bu provokatif saldırıların, Avrupa ülkelerinde göz yumuldukça giderek yayılmasını ve ifade özgürlüğü kisvesi altında bu nefret eylemlerine izin verilmesini kınıyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından da dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak kabul edilen bu provokasyonlara karşı, saldırıların yapıldığı ülkeler tarafından artık etkili tedbirler alınmalıdır" ifadelerini kullandı.




#Adam Kadirov
#Kur'an-ı Kerim
#Çeçenistan
#Ramazan Kadirov
35 dakika önce
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