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TBMM Başkanı Kurtulmuş Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı: Ne yaparlarsa yapsınlar insanlık kazanacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde PEGIDA hareketi lideri Edwin Wagensveld tarafından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıyı kınadı. Kurtulmuş, "Ne yaparlarsa yapsınlar insanlık kazanacak, Kur'an'ın aydınlığı kıyamete kadar tüm insanlığa yol göstermeye devam edecektir" dedi. Yaşananların Avrupa'nın geleceği adına utanç ve kaygı verici olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye olarak bu menfur hadiselerin karşısında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

23:48 . 23/09/2023 Cumartesi
AA
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı.

​​​​​​​Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde yine Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Lahey kentinde gün boyu yaptığı eylemlerde, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka'nın Lahey Büyükelçilikleri önünde de Kur'an-ı Kerim yırtan Wagensveld, İslam’a ve Müslümanlara hakaret etmişti.

Türklere ve Türkiye'ye de hakaret eden Wagensveld, Kur’an’ı yırtarken kendisini koruyan polislere teşekkür etmişti.

Ne yaparlarsa yapsınlar insanlık kazanacak"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önündeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İslam düşmanı bir faşistin, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı cüret ettiği alçak eylemini nefretle kınıyorum. Demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü, inanç ve kültürlere saygı gibi Avrupa'yı bir araya getirdiği söylenen ilkelerin, aslında söz konusu İslam ve Müslümanlar olunca yok sayıldığını, bu gibi provokatif eylemler karşısında Batı ülkelerinin her zamanki gibi sessiz kalışından bir kez daha anlıyoruz. Bu durum, Avrupa'nın geleceği adına utanç ve kaygı vericidir.
Türkiye olarak bu menfur hadiselerin karşısında durmaya devam edeceğiz. Manevi değerlerimizi, Avrupa'daki soydaşlarımızı, dindaşlarımızı yine Avrupa'nın gözleri önünde büyüyen faşizme ve İslamofobi'ye karşı korumakta kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar insanlık kazanacak, Kur'an'ın aydınlığı kıyamete kadar tüm insanlığa yol göstermeye devam edecektir."

Hollanda'da ırkçı PEGIDA liderinden Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı: Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi
Hollanda'da ırkçı PEGIDA liderinden Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı: Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi

Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde yine Kur'an-ı Kerim yırttı. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Dinimizi ve inananlarını küçük düşürmeye çalışmak amaçlı bu provokatif saldırıların, Avrupa ülkelerinde göz yumuldukça giderek yayılmasını ve ifade özgürlüğü kisvesi altında bu nefret eylemlerine izin verilmesini kınıyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından da dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak kabul edilen bu provokasyonlara karşı, saldırıların yapıldığı ülkeler tarafından artık etkili tedbirler alınmalıdır" ifadelerini kullandı.


#Numan Kurtulmuş
#Hollanda
#Kur'an-ı Kerim
#Saldırı
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