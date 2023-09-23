TBMM Başkanı Kurtulmuş Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı: Ne yaparlarsa yapsınlar insanlık kazanacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı.
Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde yine Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.
Lahey kentinde gün boyu yaptığı eylemlerde, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka'nın Lahey Büyükelçilikleri önünde de Kur'an-ı Kerim yırtan Wagensveld, İslam’a ve Müslümanlara hakaret etmişti.
Türklere ve Türkiye'ye de hakaret eden Wagensveld, Kur’an’ı yırtarken kendisini koruyan polislere teşekkür etmişti.
Ne yaparlarsa yapsınlar insanlık kazanacak"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önündeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı.