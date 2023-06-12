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İsveç skandala doymuyor: Polisin 'Kur'an-ı Kerim yakma' yasağı kaldırıldı

İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakması büyük tepkilere yol açmıştı. Skandal olayın ardından İsveç polisinin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek "Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan" kararı, Yüksek Mahkemece iptal edildi.

16:19 . 12/06/2023 Pazartesi
AA
İsveç

İsveç

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada, şubatta Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen iki kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polisin kararını 4 Nisan'da iptal eden İdare Mahkemesinin bu kararının onaylandığı duyuruldu.


Mahkeme, polisten Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan kararını kaldırmasını istedi.


Kur'an-ı Kerim'i hedef alma girişimleri

İsveç'te şubatta Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliğinde, Afrika kökenli Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti.


Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.


Polisi kararı Yüksek Mahkemeye taşıdı

İsveç İdare Mahkemesi, "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak, polisin kararını iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.



#İsveç
#Kur'an-ı Kerim yakma yasağı
#Stockholm
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