İsveç skandala doymuyor: Polisin 'Kur'an-ı Kerim yakma' yasağı kaldırıldı

NATO üyeliği için Türkiye’nin “Evet”ine ihtiyaç duyan İsveç, terörle mücadele yasasını güçlendirdikten sonra dikkat çeken bir adım attı. İsveç Yüksek Mahkemesi ilk kez “PKK destekçisi” olduğu belirtilen bir kişinin Türkiye’ye iadesine yeşil ışık yaktı. Son kararı hükümet verecek.