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Dünya

2024 başkanlık seçimleri anketinde Biden mı Trump mı önde?

ABD’de yapılan bir ankette, ABD Başkanı Joe Biden, 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri karşılaştırmasında eski Başkan Donald Trump'ın 9 puan gerisinde kaldı.

08:47 . 26/09/2023 Salı
AA
Joe Biden, Donald Trump.

Joe Biden, Donald Trump.

ABD'de 5 Kasım 2024'te Başkanlık ve Kongre seçimi yapılacak. Seçim öncesi yapılan anketler de kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.


ABC/Washington Post tarafından gerçekleştirilen son anket, Biden ile Trump arasında 2024 başkanlık seçimleri için yapılan varsayımsal karşılaştırmanın sonuçlarını ortaya koydu.


Ankette, katılımcıların yüzde 51'i Trump’ı desteklerken, Biden selefinin 9 puan gerisinden kalarak yüzde 42 oranında destek aldı.


ABC/Washington Post'un şubatta yaptığı benzeri ankette Trump’a destek yüzde 48, Biden’a destek ise yüzde 45 olarak kayıtlara geçmişti.

Biden'ın ekonomi ve göçmenlik politiklarına destek düşüyor


Söz konusu ankette, Biden’ın ekonomi ve göçmenlik politikalarına kamuoyu desteği de düşük çıktı.


Katılımcıların sadece yüzde 37’si Biden’ın iş performansını onaylarken, yüzde 56’si ise Başkan'a negatif not verdi. Anketteki yetişkinlerin yüzde 44'ü, Biden yönetimi boyunca finansal olarak daha da kötüleştiklerini belirtti.


"Biden yeni görev için yaşlı"


Göçmenlik konusuyla ilgili de Biden’ın politikalarını onaylayanların oranı yüzde 23 olurken, 2024 başkanlık seçimleri sonrası yeni bir görev için çok yaşlı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 74 olarak belirlendi.


Ankette katılımcılar, Biden ile kıyaslandıklarında, Trump’ın görevde bulunduğu sıradaki iş performansına yüzde 48’i olumlu puan verirken, yüzde 49’u ise olumsuz not verdi.

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken kamuoyu desteği yüzde 38'di


Trump, Beyaz Saray’dan ayrılırken yapılan anketlerde kamuoyu desteği yüzde 38, iş performansını beğenmeyenlerin oranı ise yüzde 60’larda seyrediyordu.


Ülke genelinde telefon üzerinden rastgele seçilen, İngilizce ve İspanyolca olarak gerçekleştirilen ankete 15-20 Eylül tarihleri arasında 1006 yetişkin katıldı.



#Donald Trump
#Joe Biden
#ABD
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