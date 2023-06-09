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Dünya

11 kişi ölmüştü: Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 11 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı. Elçilik tarafından paylaşılan mesajda terör saldırılarının "güçlü bir şekilde" kınandığı kaydedilirken, acılı ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

18:25 . 9/06/2023 Cuma
AA
Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı.

Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 11 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Twitter hesabından, patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, vilayetin merkez ilçesi Feyzabad'da çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olan terör saldırılarının "güçlü bir şekilde" kınandığı kaydedilirken, acılı ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

DEAŞ, Taliban yetkilisinin cenaze törenini hedef aldı

6 Haziran'da Badahşan Vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bir bombalı suikastte öldürülen Taliban yetkilisi için dün vilayetin merkez ilçesi Feyzabad'da bir camide cenaze töreni düzenlenmişti. Tören esnasında bombalı saldırı yapılmış, saldırıda 11 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Söz konusu saldırı, ulusal ve uluslararası arenada kınanmıştı.



#Afganistan
#PATLAMA
#Taliban
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