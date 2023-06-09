11 kişi ölmüştü: Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 11 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.

Mesajda, vilayetin merkez ilçesi Feyzabad'da çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olan terör saldırılarının "güçlü bir şekilde" kınandığı kaydedilirken, acılı ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.