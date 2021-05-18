Dünya AB Yüksek Temsilcisi Borrell işgalcilerin katliamına sessiz kaldı Haması kınıyor İsraili destekliyoruz
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell işgalcilerin katliamına sessiz kaldı: Hamas'ı kınıyor İsrail'i destekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josef Borrell, işgalci İsrail kuvvetlerinin Filistin'i hedef alan saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas'ı kınadı. İsrail'in savunma hakkını desteklediklerini ifade eden Borrell, "Kutsal yerlerin ve ibadet yerlerinin statüsüne saygı duymalıyız." ifadelerini kullandı. Yüksek Temsilci, geçtiğimiz günlerde de AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi olmadığını söylemişti.

Haber Merkezi İHA
AB Yüksek Temsilcisi Borrell işgalcilerin katliamına sessiz kaldı: Haması kınıyor İsraili destekliyoruz
Josep Borrell

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, işgalci İsrail kuvvetlerinin Filistinli sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Hamas'ı kınıyor, İsrail'i destekliyoruz"

İsrail-Filistin arasında ateşkes, Gazze’ye insani yardım erişimi ve sivillerin korunması çağrısında bulunan Yüksek Temsilci, "Hamas’ın saldırılarını kınıyoruz, İsrail’in savunma hakkını destekliyoruz, ama bunun uluslararası insancıl hukuk açısından yapılması gerekiyor. Kutsal yerlerin ve ibadet yerlerinin statüsüne saygı duymalıyız" dedi.

"AB'nin kapasitesi yok"

Borrell, geçtiğimiz günlerde de AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi olmadığını söylemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1442 kişi yaralandı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitemiz yok
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