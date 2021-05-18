AB Yüksek Temsilcisi Borrell işgalcilerin katliamına sessiz kaldı: Hamas'ı kınıyor İsrail'i destekliyoruz

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, işgalci İsrail kuvvetlerinin Filistinli sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Hamas'ı kınıyor, İsrail'i destekliyoruz"

İsrail-Filistin arasında ateşkes, Gazze’ye insani yardım erişimi ve sivillerin korunması çağrısında bulunan Yüksek Temsilci, "Hamas’ın saldırılarını kınıyoruz, İsrail’in savunma hakkını destekliyoruz, ama bunun uluslararası insancıl hukuk açısından yapılması gerekiyor. Kutsal yerlerin ve ibadet yerlerinin statüsüne saygı duymalıyız" dedi.

"AB'nin kapasitesi yok"

Borrell, geçtiğimiz günlerde de AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi olmadığını söylemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1442 kişi yaralandı.

DÜNYA AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitemiz yok

OYNAT 00:26 Londra'da 'Özgür Filistin' sloganı atan İngiliz polisine soruşturma İngiliz polisi, 15 Mayıs'ta başkent Londra'da İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere destek veren kadın polis memuru hakkında soruşturma başlattı. İngiltere'de sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, polis memuru, Londra'da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisinde protestocularla konuşmuş ve 'Özgür Filistin' sloganı atmıştı. BiP'te paylaş

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