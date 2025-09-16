AB Yüksek Temsilcisi Kallas: İsrail'in Gazze'ye saldırısı durumu daha da kötüleştirecek

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yaptığı paylaşımda İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılara ilişkin değerlendirmede bulundu. Kallas, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatının daha fazla ölüm, yıkım ve yerinden edilme anlamına geldiğini ifade etti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Gazze'deki kara harekatının zaten vahim olan durumu daha da kötüleştireceğini vurgulayarak, harekatın daha fazla ölüm, yıkım ve yerinden edilme anlamına geldiğini belirtti.
"İlerleyen günlerde üçüncü kara saldırısına başlanacak"
İsrail ordusu, Gazze'ye kara saldırıları başlattığını duyurmuştu
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.
Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.
İsrail Başbakanı Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını açıklamıştı.