AB Yüksek Temsilcisi Kallas: İsrail'in Gazze'ye saldırısı durumu daha da kötüleştirecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Gazze'deki kara harekatının zaten vahim olan durumu daha da kötüleştireceğini vurgulayarak, harekatın daha fazla ölüm, yıkım ve yerinden edilme anlamına geldiğini belirtti.