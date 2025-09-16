Terör devleti durmuyor: İsrail bir kez daha Yemen'i hedef aldı

İsrail, Gazze’de kara harekâtı başlattığı gün Yemen’de Husilerin kontrolündeki El Hüdeyde limanını vuracağını açıkladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından bir süre önce yaptığı açıklamada, Yemen'deki Hudeyde Limanı'na saldırı düzenleneceği duyurmuş, limanın boşaltılmasını istemişti. Gazze'deki katliamına devam eden Terör devleti İsrail, Hudeyde Limanı'nı hedef alan bir hava saldırısı saldırı gerçekleştirdi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hudeyde Limanı'na saldırı tehdidinde bulunmuş, Adraee İran'ın desteklediği Husiler'in Hudeyde Limanı'nı "askeri amaçlarla kullanıldığını" iddia etmişti.
İSRAİL YEMEN'İ VURDU
Bölgedeki yerel kaynaklardan edinilen son dakika bilgisine göre İsrail, uyarısından saatler sonra Yemen'in Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlendi.
