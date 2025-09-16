Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı: Gazze'ye kara harekatı soykırımın yeni aşaması

16:1016/09/2025, Salı
AA
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatması, Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır.

Ayrıntılar geliyor...


