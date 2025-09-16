FİLİSTİN BASINI: SALDIRILARDA EN AZ 41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgedeki yerel kaynakların aktardığına göre Gazze'ye yönelik son geniş çaplı saldırıda en az 41 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.





SİVİLLER ENKAZ ALTINDA KALDI

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, tank ve insansız hava araçlarının birçok evi bombalaması sonucu sivillerin enkaz altında kaldığı bildirildi. Gazze’nin kuzeyindeki bir evi hedef alan İsrail saldırısında en az 8 kişinin öldüğü, şehrin batısındaki Sabra mahallesine yönelik bir diğer İsrail saldırısında 4 ise kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.