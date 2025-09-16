İsrail Gazze Şehrini gece boyu ağır bir bombardıman düzenlerken, Amerikan haber sitesi Axios ve Jerusalem Post gazetesi, İsrail Ordusu'nun tüm şehri ele geçirmek için kara harekatı başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde yaşayanlara "zorunlu tahliye çağrısı" yaptı. Ordudan yapılan açıklamada, şehrin “tehlikeli bir savaş bölgesi” haline geldiği ifade edilerek, halkın bölgeden ayrılması gerektiği bildirildi. İşte Gazze'de yaşanan son gelişmeler.
X platformundan yayımlanan mesajda, Gazze Şehri’nde altyapının hedef alınmaya başlandığı kaydedildi. Paylaşımda, “El-Raşid Caddesi üzerinden Gazze Vadisi’nin güneyinde belirlenen bölgelere araçla ya da yürüyerek en kısa sürede gidin” denildi.
NETANYAHU: ÖNEMLİ BİR OPERASYON BAŞLATTIK
İsrail'in Gazze'ye başlattığı geniş çaplı kara saldırılarının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan ilk açıklama geldi.Netanyahu, bugünkü yolsuzluk davasından muaf tutulmasını talep ederek "Gazze'de önemli bir operasyon başlattık" dedi.
BM: İSRAİL, GAZZE'DE SOYKIRIM YAPIYOR
Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirterek, tüm ülkeleri bunu durdurma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER YERİNE GETİRİLMELİ
Raporda, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı soykırım yaptığı belirtilerek, İsrail ve tüm devletlere, soykırımı sona erdirmek ve sorumlularını cezalandırmak için uluslararası hukuk kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.
'NETANYAHU, İSRAİL'İ UÇURUMA SÜRÜKLÜYOR'
Times of Israel’in aktardığına göre ülkenin en büyük 200 şirketinden özel sektör çalışanlarının büyük çoğunluğunu temsil eden İsrail İş Forumu, Gazze’deki son geniş çaplı saldırının ardından Netanyahu’yu ülkeyi “tehlikeli ve eşi benzeri görülmemiş bir uçuruma” sürüklediğini ifade eden bir açıklama yayımladı.
FİLİSTİN BASINI: SALDIRILARDA EN AZ 41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bölgedeki yerel kaynakların aktardığına göre Gazze'ye yönelik son geniş çaplı saldırıda en az 41 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.
SİVİLLER ENKAZ ALTINDA KALDI
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, tank ve insansız hava araçlarının birçok evi bombalaması sonucu sivillerin enkaz altında kaldığı bildirildi. Gazze’nin kuzeyindeki bir evi hedef alan İsrail saldırısında en az 8 kişinin öldüğü, şehrin batısındaki Sabra mahallesine yönelik bir diğer İsrail saldırısında 4 ise kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.