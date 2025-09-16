Yeni Şafak
İsrail Gazze'yi topyekün işgale başladı

İsrail Gazze'yi topyekün işgale başladı

06:2516/09/2025, Salı
G: 16/09/2025, Salı
Katil İsrail askeri birlikleri, Gazze'de kara harekatına başladı.
Katil İsrail askeri birlikleri, Gazze'de kara harekatına başladı.

İşgalci İsrail, Gazze'yi tamamen işgal etmek için yeni bir kara harekatı başlattı.

ABD basını
: İsrail askeri birlikleri, Gazze'de kara harekatına başladı. Bombardımanların sürdüğü Gazze Şeridi'ne karandan da müdahale geldi. İsrail tankları Gazze'ye girdi,
savaş uçakları ağır bombardıman düzenliyor
.

İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'deki yakınları için bu gecenin son gece olmasından korkuyor

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze kentini işgal ederek İsrailli esirleri kurban etmeyi seçtiğini ve bu gecenin onların son gecesi olabileceğini belirtti.

Gazze kentindeki hava saldırılarının yoğunlaştığı yönündeki haberlerin ardından İsrailli esir yakınlarının kurduğu çatı platformdan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu akşam Gazze'ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk. Gazze'de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir." ifadesi kullanıldı.

Gazze kentinde halen çok sayıda canlı esir olduğuna değinilen açıklamada, Netanyahu'nun esirleri, siyasi kaygılar uğruna kasıtlı olarak kurban etmeyi seçtiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu'nun sorumlu olduğu ve İsrail halkının esirler ile askerlerin kurban edilmesini bağışlamayacağı aktarıldı.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in esir ailelerinin, Gazze'deki saldırılarla ilgili bilgi almak için yaptıkları görüşme talebini görmezden geldiği ifade edildi.

Filistin basınında, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ve Apache helikopterleriyle Gazze'ye yoğun saldırı düzenlendiği haberleri yer almıştı.

İsrail basınında ise Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığı kaydedilmişti.



