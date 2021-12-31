Dünya ABD basını Kandile gitti PKKnın yöneticilerinin Türk SİHAlarından saklanıyor
AMERİKA

ABD basını Kandil'e gitti: PKK'nın yöneticilerinin Türk SİHA'larından saklanıyor

Amerikalı muhabir Simone Foltyn, Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristleri görüntülemek için bölgeye gitti. Bölgedeki gözlemelerini aktaran muhabir terör örgütü PKK'nın yöneticilerinin Türk SİHA'larından saklandığını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
ABD basını Kandile gitti: PKKnın yöneticilerinin Türk SİHAlarından saklanıyor
Amerikalı muhabir Simone Foltyn

Türkiye yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Suriye'nin kuzeyini terörden arındıran Türk ordusu, Irak'ın kuzeyinde yuvalanan teröristlere göz açtırmamak için havadan ve karadan operasyonlara devam ediyor.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ PKK YÖNETİCİLERİ ZORDA

Operasyonlar kapsamında İHA ve SİHA'lar havadan gözetleme ve nokta atışı operasyonlar gerçekleştiriyor. ABD merkezli PBS News'in muhabiri Simona Foltyn, Irak'ın kuzeyine giderek, terör örgütü PKK'lı üst düzey yöneticilerin içine düştüğü durumu aktardı.

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"PKK LİDERLİĞİ İHA VE SİHA'LARDAN SAKLANIYOR"

Bölgede Türk İHA'larının sürekli gözetleme yaptığına dikkat çeken Foltyn, "Bu, PKK liderliğini saklanmaya zorladı." dedi.

"PKK'LI SÖZCÜ RÖPORTAJA GELEMEDİ"

Haberde, "PKK sözcüsü röportaj için bizimle bir araya gelemedi." denildi. Böylece örgütün üst düzey yöneticilerinin SİHA saldırılarına uğrayabileceklerine dair yaşadıkları korku bir kez daha gözler önüne serildi. Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da söz konusu bölgede yaptığı nokta atışı operasyonlarla biliniyor.

MSB: 1 PKK’lı terörist SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi
OYNAT 00:20
MSB: 1 PKK’lı terörist SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, 'Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.' ifadeleri kullanıldı.


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