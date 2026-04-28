Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD Başkanı Trump ulusal güvenlik ekibini topladı

ABD Başkanı Trump ulusal güvenlik ekibini topladı

08:3628/04/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibini topladığını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin son durumu değerlendirdi. Leavitt, dün Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibini toplayarak İran'la ilgili güncel durumu ele aldığını ancak toplantıda konuşulanlar konusunda Trump'tan önce bir açıklama yapmayacağını söyledi.

Sözcü Leavitt, İran'ın ‘Önce Hürmüz Boğazı konusunu halledelim, nükleer müzakereleri sonraya bırakalım’ şeklinde bir öneriyi ABD'ye yaptığı yönündeki haberlerle ilgili açıklamada bulundu. Leavitt, “Başkan'ın İran'a ilişkin kırmızı çizgilerini sadece Amerikan halkına değil, herkese açık şekilde ifade ettik. Bu konuyu değerlendirdiklerini söyleyemem. Sadece bu sabah bir görüşme yapıldığını belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran konusundaki kırmızı çizgilerinin çok açık olduğunu ve Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kaydeden Leavitt, bu konudaki değerlendirmeyi Trump'ın yapabileceğini aktardı.

#ABD
#Beyaz Saray
#Donald Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
