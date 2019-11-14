Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeodan Avrupa ülkelerine çağrı DEAŞ savaşçılarınızı geri alın
AMERİKA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Avrupa ülkelerine çağrı: DEAŞ savaşçılarınızı geri alın

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısında konuştu. Pompeo, Avrupa ülkelerine, ele geçirilen DEAŞ'lı vatandaşlarını geri kabul etmeleri ve Irak ile Suriye'deki altyapının restore edilmesi için finansal sorumluluk almaları çağrısında bulundu. Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı verdiği mücadeleye vurgu yaparak Türkiye'nin terörün her türlüsüyle yoğun şekilde savaştığını ve bu mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduğunun altını çizdi.

Haber Merkezi AA
Mike Pompeo
Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa ülkelerine, ele geçirilen DEAŞ'lı vatandaşlarını geri kabul etmeleri ve Irak ile Suriye'deki altyapının restore edilmesi için finansal sorumluluk almaları çağrısında bulundu.

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısı Washington'da başladı.

  • Pompeo, toplantının açılış konuşmasında, "Koalisyon üyeleri, gözaltındaki binlerce DEAŞ'lı yabancı savaşçıyı geri almalı ve işledikleri vahşetlerden sorumlu tutmalıdır." ifadelerini kullandı.

"DEAŞ tehdit oluşturmaya devam ediyor"

Koalisyon üyelerini, DEAŞ'le mücadele sırasında zarar gören Irak ve Suriye'nin altyapısının restore edilmesi için sorumluluk almaya davet eden Pompeo, milyonlarca mültecinin ülkelerine geri dönebilmesi için bu sürecin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Pompeo, DEAŞ'ın büyük ölçüde bitirildiğini ancak tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirterek, örgütün özellikle Kuzey Afrika ve Sahra Çölü civarında tekrar yapılanmaya çalıştığını söyledi.

Çavuşoğlu'ndan 'terörle mücadele' vurgusu

Mevlüt Çavuşoğlu

Öte yandan, basına kapalı devam eden açılış oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı verdiği mücadeleye vurgu yaptı.

  • Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörün her türlüsüyle yoğun şekilde savaştığını ve bu mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduğunun altını çizdi. Koalisyon üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, oturum öncesinde aile fotoğrafı da çektirdi.

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