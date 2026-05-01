ABD Donanması Orta Doğu'daki gemilere ikmal yapıldığını açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, bölgedeki USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Görev Grubu'nu destekleyen USS Delbert D. Black güdümlü füze destroyerine malzeme yüklendiğini gösteren fotoğraflar yayımlandı.

Açıklamada, denizde gerçekleştirilen bu ikmal çalışmalarının ABD gemilerinin operasyonel kabiliyetlerini sürdürmesi için kritik öneme sahip olduğu belirtildi.