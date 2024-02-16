ABD: Gündemdeki ulusal güvenlik tehdidi, Rusya'nın geliştirdiği "uydu sistemlerini hedef alma" kabiliyeti

"Bunun, Rusya'nın geliştirdiği bir uyduları hedef alma kabiliyeti olduğunu teyit edebilirim. Bu, şu an aktif ve kullanımda bir kabiliyet değil ancak yine de Rusya'nın bu yeteneği elde etme çabası endişe verici. Şu anda kimseye yakın bir güvenlik tehdidi taşımıyor. Dünyada fiziksel yıkıma neden olabilecek ya da insanları hedef alacak bir silahtan bahsetmiyoruz."