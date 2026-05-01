ABD-İsrail'in patlamamış mühimmatı İran'da can aldı: 14 ölü

İran’da, ABD-İsrail’in saldırıları sırasında ülkeye atılan ancak patlamamış olan mühimmatların imha edilmesine getirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, ülkenin Zencan eyaletinde bir patlama meydana geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, patlama sonucunda bölgedeki patlamamış mühimmatı etkisiz hale getirmekle görevli olan İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı özel birimden 14 kişi hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.