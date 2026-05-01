ABD-İsrail'in patlamamış mühimmatı İran'da can aldı: 14 ölü

21:451/05/2026, Cuma
IHA
Patlama, mühimmat imha çalışmaları sırasında meydana geldi.
İran’ın Zencan eyaletinde, ABD-İsrail saldırıları sırasında atıldığı belirtilen patlamamış mühimmatların imhası sırasında meydana gelen patlamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı özel birimden 14 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Bölgedeki mühimmatların yaklaşık 1200 hektarlık tarım arazisi için risk oluşturduğu ve çalışmaların bu kapsamda sürdüğü bildirildi.

İran’da, ABD-İsrail’in saldırıları sırasında ülkeye atılan ancak patlamamış olan mühimmatların imha edilmesine getirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, ülkenin Zencan eyaletinde bir patlama meydana geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, patlama sonucunda bölgedeki patlamamış mühimmatı etkisiz hale getirmekle görevli olan İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı özel birimden 14 kişi hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İranlı kaynaklar, patlamamış mühimmatların yaklaşık bin 200 hektarlık tarım arazisi için risk oluşturduğunu kaydetti.



15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
