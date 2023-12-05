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Dünya

ABD Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların "nihai sorumlusu" olduğunu söyledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

07:59 - 5/12/2023 Salı
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.


ABD'nin yeni saldırıları önlemek amacıyla "deniz görev güçleri" oluşturulması hakkında diğer ülkelerle görüştüğünü belirten Sullivan, "Başkalarıyla istişare ederek uygun adımları atacağız ve bunu kendi seçtiğimiz bir zamanda ve yerde yapacağız" dedi.


Sullivan, Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt vererek, gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 insansız hava aracını (İHA) düşürmesiyle ilgili İHA'ları düşürerek ihtiyatlı olduklarını kaydetti.


Jake Sullivan, İran'ın Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların "nihai sorumlusu" olduğunu savundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.


Açıklamada, ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılmış, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

#ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
#İran
#Kızıldeniz
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