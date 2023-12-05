ABD Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu

ABD'nin yeni saldırıları önlemek amacıyla "deniz görev güçleri" oluşturulması hakkında diğer ülkelerle görüştüğünü belirten Sullivan, "Başkalarıyla istişare ederek uygun adımları atacağız ve bunu kendi seçtiğimiz bir zamanda ve yerde yapacağız" dedi.