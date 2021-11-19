Dünya ABD tarihinde bir ilk Bidenın harcama paketinin onaylanmaması için 8 buçuk saat konuştu
AMERİKA

ABD tarihinde bir ilk: Biden'ın harcama paketinin onaylanmaması için 8 buçuk saat konuştu

ABD Temsilciler Meclisinin Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin, Başkan Joe Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini oylatmamak için 8 saat 32 dakikalık bir konuşma yaptı. Eylem, meclis tarihinin en uzun konuşması olarak tarihe geçti.

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Haber Merkezi AA
​ABD tarihinde bir ilk: Cumhuriyetçi Kevin McCarthy Joe Bidenın harcama paketinin onaylanmaması için 8 buçuk saat konuştu
Kevin McCarthy

Biden'ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi, ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda dün gece tartışmaya açıldı.

TARİHE GEÇEN KONUŞMA

Tasarıyı protesto eden McCarthy, akşam saatlerinde başladığı konuşmasını sabah saatlerine kadar sürdürdü. Toplamda 8 saat 32 dakika süren McCarthy'nin konuşması, ABD Temsilciler Meclisinin en uzun konuşması olarak tarihe geçti.

HARCAMA PAKETİ KABUL EDİLDİ

Öte yandan harcama paketi, sabah saatlerinde tekrar bir araya gelen Temsilciler Meclisi Genel Kurulu 213'e karşı 220 oyla kabul edildi.

Sosyal harcama paketinin, ABD'de enflasyonun 31 yılın zirvesine ulaştığı ve Biden'a olan siyasi desteğin azaldığı bir dönemde, Temsilciler Meclisi'nde onaylanması Demokratlar için yeni bir "zafer" olarak yorumlandı.

Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketi de hafta başında yasalaşmıştı.

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