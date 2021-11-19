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ANKARA

ABD ile kritik temas: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Jake Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgesel konular ve Avrupa'daki mülteci krizinin çözümü etraflıca değerlendirildi.

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Haber Merkezi AA
ABD ile kritik temas: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Jake Sullivan ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik, ilişkiler, savunma iş birliğinin geliştirilmesi ve küresel ve bölgesel konular ele alındı.

"BÖLGESEL KONULAR ETRAFLICA DEĞERLENDİRİLDİ"

Görüşmede, Afganistan'daki siyasi durum ve insani yardımlar, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörden arındırılması, Libya'daki siyasi süreç ve seçimler, Yukarı Karabağ'da barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi, Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gelişmelerden duyulan endişe, Belarus-Polonya sınırındaki gerginliğin çözülmesi ve Doğu Akdeniz konuları etraflıca değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında Roma'daki G20 Zirvesinde üzerinde mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detayları konuşuldu.

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