ABD Başkanı Biden tüm yetkilerini birkaç saatliğine Kamala Harris'e devretti

Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın bugün rutin kontroller için Washington DC yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesine gideceğini duyurdu.

Psaki, "Buradayken Başkan rutin kolonoskopi olacak. 2002 ve 2007'de eski Başkan George W. Bush'un durumunda da olduğu gibi, Anayasa maddesi gereği Biden, anestezi etkisinde olduğu süreçte görevlerini Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek. Harris, bu süreçte Beyaz Saray'ın Batı Kanadındaki kendi ofisinden çalışacak." ifadesini kullandı.

Sözcü Psaki, günün ilerleyen saatlerinde Biden'ın sağlık kontrolüne ilişkin yazılı bir özet yayımlayacakları bilgisini paylaştı.

GÖREVLERİNİ YENİDEN DEVRALDI

İlk açıklamadan birkaç saat sonra yapılan yeni duyuruda ise, rutin kolonoskopi öncesi yetkilerini Harris'e devreden Biden, anestezinin etkisinden çıkmasının ardından görevini yeniden devraldı.

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YETKİLER NEDEN DEVREDİLİYOR?

ABD Anayasasının 25. Ek Maddesine göre, Başkan görevini yapamayacak bir sorun yaşadığında ya da bilinci kapanacak bir ameliyata gireceğinde, görevlerini başkan yardımcısına devredebiliyor.

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