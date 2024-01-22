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Dünya

ABD'de 100 milyondan fazla kişiyi titreten soğuklar: 89 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin birçok bölgesinde son 1 haftadır yaşanan sert hava koşullarının yol açtığı olaylarda, ülke genelinde 89 kişi yaşamını yitirdi. ABD'nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren kutup soğuklarından 100 milyondan fazla kişinin olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

07:59 - 22/01/2024 Pazartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

CBS News'e göre, milyonlarca Amerikalı olumsuz kış şartlarından etkilendi.


Batı yakasındaki Oregon'da buz fırtınası nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal sürerken, Pensilvanya, Kaliforniya ve İndiana'da da elektrik kesintileri yaşandı.



Ülke genelinde son 1 haftada 89 kişi sert hava koşullarının neden olduğu kazalarda hayatını kaybederken, soğuk havanın hafta başında da süreceği aktarıldı.

ABD'nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren kutup soğuklarından 100 milyondan fazla kişinin olumsuz etkilendiği belirtiliyor.



Olumsuz hava şartları nedeniyle yaklaşık 100 bin kişiye elektrik hizmeti verilemiyor.



Öte yandan, Tennessee eyaletindeki 10 milyon kişiden elektrik kesintilerini önlemek için enerji tasarrufu yapmaları istendi.







#ABD
#hava koşulları
#kar
#kış
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