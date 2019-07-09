Dünya ABDde 86 bin evsizin büyük çoğunluğu üniversite mezunu
AMERİKA

Chicago'daki binlerce evsiz iki yıl önceye kadar çalışıyormuş

ABD'de 86 bin evsizin büyük çoğunluğu üniversite mezunu

ABD'nin Chicago kentindeki 86 bin civarındaki evsize ait veriler incelendi. Evsizlerin 13 bininin iki yıl önce üniversite eğitimi aldığı, 18 binden fazlasının da 2017'de bir işi olduğu ortaya kondu.

Haber Merkezi AA
ABD'de bireylerin evsiz kalmasının temel nedenlerinin başında işsizlik ve yoksulluk geliyor.
ABD'de bireylerin evsiz kalmasının temel nedenlerinin başında işsizlik ve yoksulluk geliyor.

ABD'nin Chicago kentinde yaşayan evsizlerden 18 bininin 2017'de üniversite eğitimine sahip, 13 bininden fazlasının da bir işi olduğu ortaya çıktı.

Chicago Evsizler Koalisyonu, Chicago'da 86 bin civarındaki evsiz hakkındaki verileri inceleyerek bir rapor hazırladı.

Raporda, kentteki evsizlerin 13 bininin iki yıl önce üniversite eğitimi alan bireyler olduğu ortaya çıkarken, 18 binden fazla evsizin de 2017'de bir işi olduğu belirtildi.

Ayrıca raporda Chicago'daki evsiz sayısının yüksek olmasına en büyük neden olarak yüksek ev kiraları gösterildi. Kentte iki odalı bir evde yaşamak için saatte 23 dolar kazanmak gerekiyor.

Temel nedenlerin başında işsizlik geliyor

Uluslararası yardım kuruluşu The Salvation Army'nin araştırmasına göre dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de bireylerin evsiz kalmasının temel nedenlerinin başında işsizlik ve yoksulluk geliyor.

  • Ülkede işini herhangi bir nedenle kaybeden veya iş bulamayanlar, konut kredisi, sağlık sigortası masrafları, kişisel borçlar ve tüketici kredileri altında ezilirken zamanla ev taksitlerini veya kiralarını ödeyemiyor ve sokağa atılıyor.

Araştırmaya göre bu kişilerin büyük bir oranı evsizler için belirlenen düşük maliyetli konutlarda da yer bulmakta sorun yaşıyor.


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