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Dünya ABDde askeri vesayet mi Trump karşıtı muhalefete destek adımı
AMERİKA

ABD’de askeri vesayet mi: Trump karşıtı muhalefete destek adımı

Floyd gösterilerinde Trump ile karşı karşıya gelen ABD ordusu açıkça siyasi manevralara başladı. Trump’ın oy tabanını da oluşturan aşırı sağ kanadın kullandığı konfederasyon bayrağı ve sembollerinin askeri birliklerde kullanılması yasaklandı. Bazı kışlalarda konfederasyon generallerinin isimleri kaldırılıyor. Utah eyaletinde ise bir emekli asker parlamento binası önünde “duran adam” eylemi başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konfederasyon Ordusu, ABD iç savaşında, kölelik yanlısı, ayrılıkçı kanadı temsil ediyordu. İç savaş 1865’te, Abraham Lincoln’ün yönetimindeki Birlik ordusunun zaferiyle son buldu. ABD iç siyasetinde önemli fay hatlarından olan “bayrak” ordu birliklerinde sıkça kullanılmakta.
Konfederasyon Ordusu, ABD iç savaşında, kölelik yanlısı, ayrılıkçı kanadı temsil ediyordu. İç savaş 1865’te, Abraham Lincoln’ün yönetimindeki Birlik ordusunun zaferiyle son buldu. ABD iç siyasetinde önemli fay hatlarından olan “bayrak” ordu birliklerinde sıkça kullanılmakta.

ABD’de Genelkurmay Başkanı Mike Milley’nin emrindeki kuvvet komutanlıklarına, gönderdiği “Bağlılığımız Anayasa’ya” çerçeveli genelgeyle ABD Başkanı Donald Trump’ın protestoculara karşı olası askeri kullanma direktifine uyulmaması emrini vermesiyle, ordu içinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Emrin hemen ardından ABD ordusu, yakın zamana kadar uzak durma hassasiyeti gösterdiği siyasi tartışmalarda mevzi almaya başladı. Milley’nin genelgesiyle, ABD iç siyasetinin önemli fay hatlarından ve Başkan Trump’ın oy tabanını da oluşturan aşırı sağ kanadın kullandığı konfederasyon bayrağının ve sembollerinin askeri birliklerde kullanılmasını yasakladı. Yine bazı ordu kışlalarında bulunan Konfederasyon generallerinin adlarının kaldırılmasına hazırlanılıyor. ABD ordusunun bu yolla, Başkan Trump’ı hedef almaya başlayan ırkçılık karşıtı protestolara destek mesajı vermek istediği değerlendiriliyor.

David H. Berger

BAYRAK VE SEMBOLLERE YASAK

New York Times’ta yayınlanan habere göre ABD ordusunun önde gelen kuvvetlerinden Deniz Piyadeleri Komutanlığı, üslerde ve birliklerde Konfedarasyon’a ait bayrak, sembol ve amblemlerin yasaklandığına ilişkin bir genelge yayınladı. Deniz Piyadeleri Komutanı General David H. Berger’in emriyle yayınlanan genelgenin, ABD Başkanı Trump’ın ırkçılık karşıtı eylemlerle hedef alındığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti. Kararın gerekçesinde, Konfederasyon bayrağının, aşırı sağ ve ırkçı gruplar tarafından kullanılması gösterildi.

GENERALLERİN İSİMLERİ KIŞLALARDAN KALDIRILACAK

ABD ordu kaynaklarına çok yakın ‘Stars and Stripes’ adlı internet sitesinin haberine göre pazartesi günü ABD Ordusu Sekreteri Ryan McCarthy, Konfederasyon generallerinin adlarının bulunduğu 10 kışlanın adının değiştirilmesi için harekete geçti. McCarty’nin çıkışının ordunun ülkedeki tartışmalara ilişkin duruşunda önemli bir değişikliğe işaret ettiği belirtildi. Öyle ki geçen Şubat ayında askeri yetkililer kışlalarda isim değişikliğine ilişkin hiçbir planın olmadığını açıklamışlardı.

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TRUMP SAHİP ÇIKMIŞTI

Ağustos 2017’de Charlottesville’de, Konfederasyon Güçleri generallerinden Robert Lee’nin heykelinin yıkılması, ülkede iç savaş benzeri görüntülere sebep olmuştu. ABD Başkanı Trump, heykeli yıkan protestoculara Twitter hesabından, “Sırada kim var? Washington ve Jefferson mu? Ahmakça! Parklarımızdan, kasabalarımızdan ve kentlerimizden alınan bu güzellikler özlenecek ve asla yeri doldurulamayacak” tepkisini göstermişti. ABD Kara Kuvvetleri’nin Virginia’da bulunan bir kışlası General Robert Lee’nin ismini taşıyor.

Askerden “Duran Adam” eylemi

Deniz Piyadesi'nden bir emekli asker.
  • Öte yandan ABD’nin Utah eyaletinin parlamento binası önünde, bir emekli Deniz Piyadesi’nin, George Floyd’un ırkçı polis şiddetiyle öldürülmesini protesto etmek amacıyla, “Duran Adam” eylemi başlattığı belirtildi. Washington kulislerine yakın The Hill internet haber sitesinin bildiine göre, Todd Winn adlı eski asker, üniformasıyla birlikte eyalet parlamentosu önünde ağzına George Floyd’un son sözleri “I can’t breath (nefes alamıyorum)” yazılı siyah bir bant yapıştırarak esas duruşta protesto eylemi yapmaya başladı. Amerikalı eski asker, ırkçı eylemlere karşı protestonun sembollerinden diz çökme hareketini de yine üniformasıyla birlikte gerçekleştirdi. Winn’in girdiği bir çatışmada aldığı yaralar sonrası ordudan emekli olduğu belirlendi.

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