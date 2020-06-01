Afro Amerika Baharı: Onlarca yıl İslam dünyasını istikrarsızlaştıran ABD protestolarla sarsılıyor

Onyıllardır Ortadoğu ve İslam ülkelerini işgal, darbe, iç savaş ve ekonomik operasyonlarla yıkıma uğratan ABD kendi topraklarında bir Afro-Amerikan baharıyla karşı karşıya.

ABD’de 46 yaşındaki George Floyd’un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan protestolar ülke geneline yayılmasıyla adeta bir Afro-Amerikan baharına dönüştü. Onlarca yıl Ortadoğu’yu ve diğer İslam ülkelerini, işgal, darbe, iç savaş ve ekonomik operasyonlar yoluyla dizayn etmeye çalışan, milyonlarca sivilin ölmesine ve milyarlarca dolarlık yıkıma sebep olan ABD, ilk kez kendi topraklarında bu denli geniş bir isyan dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Koronavirüs salgınıyla 40 milyon kişinin işsiz kaldığı, ırk ve sosyal sınıf farklılığının derinleştiği, milyonlarca insanın sokaklarda yaşamak zorunda kaldığı ABD’de, Washington’daki yerleşik düzenin sıradan Amerikalının talepleri karşısında bir avuç şirketin kuklasına dönmesine duyulan tepkide Floyd’un öldürülmesi son damla oldu. Irkçı cinayete duyulan tepki sosyo-ekonomik sıkıntılarla birleşince, kitlesel bir tsunamiye dönüştü. Washington’daki elitleri hedef alan isyan dalgasının hızla yayılması sonucu 16 eyaletteki 25 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ordu sokağa indi.

FOTOĞRAF 54 ABD'de iç savaş: Gösteriler dalga dalga yayılıyor, yüz binler polis ile çatışıyor ABD'de George Floyd cinayetinin ardından başta Minnesota ve Pensilvanya eyaletleri olmak üzere çok sayıda bölgede yüzbinlerce insan sokaklarda polisle çatıştı, şehirler yakılıp yıkıldı, polis araçları ateşe verildi, Beyaz Saray'a yürümek isteyenler zorla durduruldu. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 20 ABD'de sokaklar yangın yeri: ABD'de iç savaş sesleri yükselmeye devam ediyor ABD'de George Floyd cinayeti sonrası başlayan protesto gösterileri sistem karşıtı bir isyana dönüştü. Onyıllardır Ortadoğu ve İslam ülkelerini işgal, darbe, iç savaş ve ekonomik operasyonlarla yıkıma uğratan ABD kendi topraklarında bir Amerikan baharıyla karşı karşıya. BiP'te paylaş

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ASKERİ ÜSLERDE ALARM DURUMU

Minneapolis’te başlayan eylemler ülkenin tamamını yakmaya başladı. 16 eyalette 25 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi, Pentagon askeri üslerde alarm durumuna geçti, ordu sokağa indi.

Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar, şiddet ve yağmalama olaylarıyla devam ediyor. Ülke genelinde başkent Washington dahil çok sayıda noktaya yayılan gösteriler nedeniyle 16 eyaletteki 25 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. En az 8 eyalette Ulusal Muhafız birliklerinin destek amacıyla göreve çağrıldığı ifade edilirken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bazı askeri üslerde alarm durumuna geçildiğini açıkladı.

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OYNAT 00:00 Gerilimin tırmandığı ABD’de atlı polis göstericiyi ezdi ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd'un ardından çıkan protestolar ülke genelinde devam ediyor. Houston Belediye Binası önündeki Floyd cinayeti eylemleri sırasında atlı polis bir göstericiyi ezdi. Atlı polis tarafından ezilen kadın Houston Polis Departmanı'na dava açacağını açıkladı. BiP'te paylaş

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ŞEHİRLER SAVAŞ ALANI

Portland kentinde süren şiddet ve yağmalara karşı olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağının ardından asker sokağa indi. Pennsylvania eyaletinin Harrisburg ve Philadelphia kentinde protestolar, gece boyunca devam etti. Philadelphia kentinde iş yerleri ateşe verilirken, Chesnut Bulvarı üzerinde bulunan bazı bankanın camları kırıldı. Şiddet ve yağmalama olayları devam ederken, göstericiler eyaletler arası I-95 otoyolunu saatlerce trafiğe kapattı. Yaklaşık 3 bin kişi ile başlayan gösterilerin şiddete dönüşmesi sonucu en az 4 polis aracı yakıldı, 13 polis de yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, gösterilerde en az 14 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Los Angeles’taki gösterilerde, banka ve iş yerleri ateşe verildi. 30’dan fazla polis aracının yakıldığı ve kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

FOTOĞRAF 57 ABD'de de Floyd protestoları giderek şiddetleniyor: Göstericiler Beyaz Saray'a yürüdü ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için Washington DC'de düzenlenen protestoda gösterilerle polis arasında arbede çıktı. Kentin işlek caddelerinden "U Street" üzerinden Beyaz Saray'a yürümek isteyen göstericilere polis Beyaz Saray yakınlarında engel olmak istedi. BiP'te paylaş

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BEYAZ SARAY’A ETTEN DUVAR

Başkent Washington da eylemlerle sarsıldı. Beyaz Saray önünde önceki gün öğleden sonra başlayıp akşam saatlerinde de devam eden olaylarda, polisle yüzlerce gösterici arasındaki gergin anlar yaşandı. Kentte Ulusal Muhafızların göreve çağrılırken, söz konusu muhafızların Beyaz Saray çevresinde konuşlanarak polisin yanında geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Bazı göstericiler çevrede bulunan çöp tenekelerini yakarken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Polisin kalabalığa göz yaşartıcı gaz attığı anlarda bazı göstericiler de ellerindeki su şişelerini polise fırlattılar. Göstericilerden bazıları kurulan barikatı aşarak geniş güvenlik önlemi alan polislerle yüz yüze geldi. Bu esnada göstericilerden bazılarının polise ait 3 aracın üstüne çıktığı, araçların camlarını kırdığı ve araçlara ciddi hasar verdiği anlar kameralara yansıdı.

OYNAT 00:51 Sokaklara inen Amerikan polisi, evinden tepki gösterenlere plastik mermiyle ateş etti ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan gösteriler sonrası Amerikan ordusu ve polisi sokaklara indi. Güvenlik önlemleri arttırılırken, polis protestoculara sert müdahalede bulundu. ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, evlerinden tepki gösteren halka polis plastik mermiyle karşılık verdi. O anlar kameraya yansırken sosyal medyada birçok kullanıcı polisin müdahalesine tepki gösterdi.



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Anonymous sahnede

ABD’de ırkçı şiddete karşı başlayan protesto gösterileri sistem karşıtı bir isyana dönüştü.

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi ülke genelinde protestolara neden olurken, hükümete bir tehdit de ünlü hacker grubu Anonymous’tan geldi. Anonymous, yayınladıkları video ile hükümet yetkililerini, George Floyd’u öldüren polis için gerekenin yapılması çağrısında bulundu. Dünyaca meşhur hacker grubu Anonymous bir video paylaştı. Paylaştıkları videoda Minneapolis Polis Departmanı’na seslenen grup, olaylara dahil olacaklarını, ülke çapındaki polis suçlarını dünyaya ifşa edeceklerini söylediler. Bu videonun yayınlanmasından kısa bir süre sonra Minneapolis Polis Departmanı’nın internet sitesi ve Chicago polis radyosu çöktü.

Trump “radikal sol”u suçladı

Trump, Anti-Faşist Protesto Hareketi’ni (ANTIFA) terör örgütü olarak ilan edeceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, barışçıl protestocuların yanında olduklarını vurgulayarak “Ancak şu anda caddelerde yaşananların adalet ve barışla bir ilişkisi yok. Sokaklardaki şiddet ve vandallık, masumiyeti terörize eden ANTIFA ve diğer radikal sol gruplar tarafından yönlendiriliyor. Bu gruplar iş yerlerine saldırıyor, binaları yakıyor” eleştirisinde bulundu. Tüm vatandaşların hiçbir ayrım gözetmeksizin korunmasının öncelikleri olduğunun altını çizen Trump, “Bir grup suçlu ve vandalın şehirlerimizi yıkmasına izin vermeyiz.” uyarısını yaptı. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Anti-Faşist Protesto Hareketi’ni (ANTIFA) terör örgütü olarak ilan edeceklerini duyurdu. Trump, “Amerika Birleşik Devletleri ANTIFA’yı terör örgütü olarak ilan edecek” dedi. Öte yandan ANTIFA, ABD’de 2017 yılında Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde yaşanan şiddet olaylarında ortaya çıkmıştı.

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OYNAT 00:00 Joker gerçek oldu: Bu görüntüler akıllara o sahneyi getirdi ABD'deki bu görüntüler Joker filminin finaline benzetildi. Göstericiler camları kırılmış polis arabasının üzerine çıktığı görüntüler gişe rekorları kıran Joker filminin final sahnesini hatırlattı. ABD'de George Floyd'un ölümüyle başlayan gösteriler birçok eyalete yayıldı. BiP'te paylaş

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Gazetecilere plastik mermi

Tayfun Coşkun

Minneapolis’teki gösterileri dünyaya duyurmaya çalışan medya mensupları da ABD güvenlik güçleri tarafından hedef alındı. Gazetecilere plastik mermi ve gaz bombasıyla müdahale edildi. Birçok gazeteci müdahale sonucu yaralandı ya da bir süre görev yapamadı. Polisin uyguladığı orantsız şiddetten Anadolu Ajansı çalışanları da etkilendi. Anadolu Ajansı foto muhabiri Tayfun Coşkun polisin kendisini direkt hedef aldığını ve bacağından yaralandığını Twitter hesabından duyurdu. Protestoları takip eden fotomuhabiri Linda Tirado (37), polis tarafından atılan plastik mermi ile gözünden vuruldu. İsveç gazetesi Expressen de olayları takip eden muhabirleri Nina Svenberg’in polisin hedef alması sonucu yaralandığını belirtti. Sosyal medyada birçok gazeteci de polisin sert müdahalesini aktaran paylaşımlarda bulundu.

Yüzde 80’i Minnesota dışından

Minnesota eyaletinde Ulusal Muhafızlar görev alırken Minneapolis kentinde sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Minnesota Valisi Tim Walz, “Bu karar gerekliydi. Çünkü dışarıda Floyd’un ölümünü bahane ederek yağma yapan insanlar var. Biz saldırı altındayız ve düzen sağlanmalı” dedi. Walz, eyaletteki protestocuların yüzde 80’inin Minnesota’nın dışından geldiğini belirterek, “Bu gruplar arasında Minnesotalıların olmadığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 12 ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki George Floyd adlı siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor. Eyalette tansiyon yükselmeye devam ederken, kalabalık bir grup 3. bölgedeki Minneapolis Polis Merkezi’nde toplanarak binaya saldırdı. Minnesota Valisi Tim Walz ise şiddet olaylarının ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada, Herkesin güvenliği için lütfen bölgeyi terk edin. İtfaiyecilerin ve sağlık görevlilerinin olay yerine ulaşmasına izin verin. Acınızı halka açık bir gösteriye katılarak eyleme dönüştürmeyi planlıyorsanız lütfen kendi sağlığınızı ve çevrenizdeki insanların sağlığını korumak için bunu barışçıl ve güvenli bir şekilde yapın ifadelerini kullandı. Kentte polis ile protestocular çatışmaya devam ederken, diğer yandan dükkanlar yağmalanmaya başladı. ABD yanıyor: George Floyd’un ölümünün ardından tansiyon iyice yükseldi ABD'nin Minneapolis kentinde polisin gözaltına almaya çalışırken öldürdüğü George Floyd'un ardından başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüştü. Minneapolis kentinde bazı yapılar ateşe verilirken Minnesota valisi Tim Walz "Durum tehikeli boyutlara ulaştı" ifadelerini kullandı. Protestocular marketleri yağmalamaya başlarken, bir dükkana girmeye çalışan kişi ise dükkan sahibi tarafından vuruldu.



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OYNAT 00:00 ABD'den şok eden şiddet görüntüleri: Polis arabası göstericileri ezdi ABD'de şiddetin dozu artıyor. George Floyd adlı siyahinin Minneapolis'te polis şiddeti sonucu ölmesiyle başlayan gerilim yükseliyor. Göstericilere karşı sert müdahalede bulunan ABD polisinin bu görüntüleri infial oluşturdu. BiP'te paylaş

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