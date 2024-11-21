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ABD'de ‘Bomba Kasırgası' 600 bin kişiyi elektriksiz bıraktı

ABD'de ‘Bomba Kasırgası' 600 bin kişiyi elektriksiz bıraktı

17:0321/11/2024, Perşembe
DHA
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Foto: DHA.
Foto: DHA.

ABD'nin kuzeybatısını vuran "bomba kasırgası" nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken Washington eyaletinde 600 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

ABD'nin kuzeybatısında etkili olan "bomba kasırgası" Washington eyaletinde ağaçların devrilip yolların kapanmasına yol açtı.


İtfaiye yetkilileri, bölge sakinlerine evlerinin en alt katına sığınmaları, camlardan uzak durmaları ve gerekmediği sürece dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.


Yetkililer, şiddetli rüzgar ve yağmura yol açan kasırga nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalan bir kadının öldüğünü duyurdu.


Pek çok eyalette elektrik kesintileri yaşandı

Washington'da 600 binden fazla kişi kasırga nedeniyle elektriksiz kalırken Oregon'da 15 bin, California'da ise 19 bin kişinin elektriği kesildi.


Hava Tahmin Merkezi, "son yıllarda ülkenin kuzeybatısını vuran en güçlü kasırganın" etkilerinin cuma gününe kadar süreceğini aktardı. ​​​​​​​


Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesine göre "bomba siklonu", tropik bölgeler ile kutup bölgeleri arasında yer alan bir kasırganın hızla yoğunlaşmasıyla meydana geliyor.


#Bomba Kasırgası
#ABD
#Washington

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