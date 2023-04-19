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Dünya

ABD'de etanol üretim tesisinde patlama: 1 işçi yaşamını yitirdi 4 işçi yaralandı

ABD'nin Nebraska eyaletinde etanol yakıt üretim tesisinde meydana gelen patlamada bir işçi öldü, 4 işçi yaralandı.

10:51 . 19/04/2023 Çarşamba
AA
ABD

ABD

ABD'nin Nebraska eyaletinde etanol yakıt üretim tesisinde meydana gelen patlamada bir işçi öldü, 4 işçi yaralandı.


İtfaiye ekipleri, Nebraska'ya bağlı Wood River kasabasındaki patlamaya iş yerindeki bir kazanın yol açtığını açıkladı.


Kaza nedeniyle 1 işçi yaşamını yitirdi, biri ağır olmak üzere yaralanan 4 işçi ise hastaneye sevk edildi.


Üretici Green Plains, patlamanın sıvı tankının bakım ve onarımı sırasında gerçekleştiğini açıklanarak, kaza ve can kaybı nedeniyle büyük üzüntü duyulduğunu bildirdi.



#ABD'
#Nebraska
#Etanol
37 dakika önce
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