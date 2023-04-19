ABD'de etanol üretim tesisinde patlama: 1 işçi yaşamını yitirdi 4 işçi yaralandı

ABD'nin eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, istihbari bilgilerin, Kovid-19'un kökeninin bir laboratuvar sızıntısı olduğunu ortaya koyduğunu savundu. Ratcliffe, ''İstihbaratımız tarafından bilim ve sağduyu tarafından güvenilir bir şekilde desteklenen tek açıklamanın bir laboratuvar sızıntısı olduğu ve olmaya devam ettiğidir'' ifadelerini kullandı.