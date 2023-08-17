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ABD'de kadın mahkumlar cinsel taciz iddiasıyla Hapishaneler Bürosu'na dava açtı

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco'da 8 kadın mahkum, daha önce eski hapishane müdürü ve bazı görevlilerin yargılanmasına rağmen cezaevindeki cinsel taciz ve istismarın devam ettiği iddiasıyla Federal Hapishaneler Bürosu (BOP) aleyhine dava açtı.

13:18 . 17/08/2023 Perşembe
AA
ABD

ABD

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco'da 8 kadın mahkum, daha önce eski hapishane müdürü ve bazı görevlilerin yargılanmasına rağmen cezaevindeki cinsel taciz ve istismarın devam ettiği iddiasıyla Federal Hapishaneler Bürosu (BOP) aleyhine dava açtı.


Mahkumları temsil eden avukatlar ve California Kadın Mahkumlar Koalisyonu tarafından açılan davada cezaevi müdürü ile 12 gardiyanın adı geçiyor.


Hapishanedeki 8 mahkum, daha önce eski cezaevi müdürü ve birkaç memurun yargılanmasına rağmen hem mahkumlar hem de işçiler tarafından cinsel tacize maruz kaldıklarını öne sürdü.


Dava dosyasında BOP, 1990’lara kadar uzanan davalara dayanarak cinsel istismarı önlemek için yeterince çaba göstermemekle itham ediliyor.


Davacıları temsil eden avukat Amaris Montes, BOP'un himayesi altındakilerin güvenliğini sağlamakta başarısız olduğunu, mahkumların cinsel taciz, istismar ve çok daha fazlasına maruz kaldıklarını öne sürdü.


Dava dosyasında ayrıca mahkumların istismarı bildirebilecekleri güvenli bir noktaya erişimlerinin sağlanması ve cezaevlerinin bağımsız bir kurum tarafından denetlenmesi talep edildi.


Öte yandan, BOP Sözcüsü Donald Murphy, büronun bekleyen davalar ve devam eden soruşturmalarla ilgili yorum yapmayacağını açıkladı.



#ABD
#California
#San Francisco
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