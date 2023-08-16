ABD Savunma Bakanı Pentagon atamalarının engellenmesini 'eşi benzeri görülmedi' diyerek eleştirdi

"Bu durum Amerika'nın askeri hazırlığını zayıflatıyor. En iyi subaylarımızı elimizde tutmamızı güçleştiriyor ve çok sayıda asker ailesinin hayatını alt üst ediyor. Ordumuz, aileleri, müttefiklerimiz, ortaklarımız ve ulusal güvenliğimiz daha iyisini hak ediyor."