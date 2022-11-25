Dünya ABDde Kongre baskınına için Pencein ifadesine başvurulacağı iddia edildi
AMERİKA

ABD'de Kongre baskınına için Pence'in ifadesine başvurulacağı iddia edildi

The New York Times gazetesinin haberinde, Adalet Bakanlığının Pence'i ifadeye davet edeceği öne sürüldü. Gazetenin, Pence'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde eski Başkan Yardımcısı'nın da Bakanlığın soruşturmasının, Kongrede kurulan komite soruşturmasından farklı olduğu düşüncesiyle ifade vermeye istekli bulunduğu iddia ediliyor.

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Haber Merkezi AA
ABDde Kongre baskınına için Pencein ifadesine başvurulacağı iddia edildi
Trump ve Pence

The New York Times gazetesinin haberinde, Adalet Bakanlığının Pence'i ifadeye davet edeceği öne sürüldü.

Gazetenin, Pence'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde eski Başkan Yardımcısı'nın da Bakanlığın soruşturmasının, Kongrede kurulan komite soruşturmasından farklı olduğu düşüncesiyle ifade vermeye istekli bulunduğu iddia ediliyor.

ABD basınında ekibinden daha önce ifade vermek isteyen kişilere engel olma girişimine bulunan Trump'ın, Pence'in de ifade vermesini engellemeye çalışıp çalışmayacağı öne çıkan konular arasında yer alıyor.

Pence, Kongre baskını için Trump'a tepkili

2020 Başkanlık seçimlerinde "sahtekarlık" yapıldığı yönündeki iddiaları ve 6 Ocak Kongre baskını olayları üzerine Trump ile arası açılan Pence'in, 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde aday olmayı düşündüğü ve Trump’ın seçmen tabanını karşısına almamak için onu kamuoyu önünde eleştirmekten kaçındığı yorumları yapılıyordu.

Son dönemdeki çıkışlarıyla gündeme gelen Pence, 6 Ocak Kongre baskını hakkında Trump'ın sarf ettiği sözleri "pervasız" olarak nitelendirmişti.

Pence, ABC'ye verdiği mülakatta, Trump'ın 6 Ocak olayları ile kendisini, ailesini ve Kongrede bulunan herkesi tehlikeye attığını belirtmişti.

Trump'ın o günlerde aleyhine yaptığı "seçimleri reddedecek cesaretinin olmadığı" yönündeki paylaşım konusunda Pence, "Bu, beni öfkelendirdi ancak yanımda duran kızıma dönerek 'Yasayı delmek değil, onu üstün tutmak cesaret ister.' dedim." ifadesini kullandı.

Pence, Trump'ın 6 Ocak olayları hakkındaki sözleri konusunda, "Başkan'ın sözleri pervasızdı. Sorunun bir parçası olmaya karar verdiği açıktı." diye konuşmuştu.

Trump ise Twitter'dan başkentte yapılacak gösteri öncesi "6 Ocak'ta D.C'de büyük protesto var. Orada olun, çok çılgın olacak." ifadelerini paylaşmıştı.

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