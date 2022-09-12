ABD'de lise öğrencileri arasında korkunç şaka: Okulun kapanmasına neden oldu ABD’nin Florida eyaletindeki bir okulda, öğrenci grubu arasındaki şakalaşma, silahlı saldırı korkusuyla okulun gün boyu kapatılmasına neden oldu. Polis, internet sitesinden, "Birkaç öğrencinin acımasız bir şakası gibi görünen bütün bu olay, internet trolleri ve yanlış bilgilendirilmiş insanlar yüzünden kontrolden çıktı." ifadesini paylaştı

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