Dünya ABDde beş ayda okullara düzenlenen silahlı saldırılarda 27 kişi öldü
AMERİKA

ABD'de beş ayda okullara düzenlenen silahlı saldırılarda 27 kişi öldü

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) yayımladığı rapora göre, 2021'de okul saldırılarında saldırganlar hariç 103 kişi hayatını kaybetti- ABD'nin Teksas eyaletindeki bir okula dün düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil şu ana kadar 21 kişi yaşamını yitirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABDde beş ayda okullara düzenlenen silahlı saldırılarda 27 kişi öldü
Arşiv

ABD'de her yıl okullara onlarca silahlı saldırı düzenleniyor, saldırılar sonucunda yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

ABD Deniz Yüksek Lisans Okulunun Ulusal Savunma ve Güvenlik Merkezi'ndeki "K-12 Okul Saldırıları" veri tabanının baş araştırmacısı David Riedman, yılbaşından bu yana okullara düzenlenen silahlı saldırılar sonucunda 27 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

  • ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) yayımladığı rapora göre, 2021'de aynı sebeple saldırganlar hariç 103 kişi öldü, 140 kişi yaralandı.

Raporda, 2021'deki saldırı olaylarının (243) 2020’ye (164) göre yüzde 48 arttığı belirtildi.

Öte yandan, 2021'de okul saldırılarında ölenlerin sayısının son beş yılın en yükseği olduğu bildirildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2020'ye oranla 2021'de yüzde 171 arttı.

ABD'de ilkokula silahlı saldırı: Onlarca çocuk hayatını kaybetti
DÜNYA
ABD'de ilkokula silahlı saldırı: Onlarca çocuk hayatını kaybetti

ABD'deki en büyük okul saldırıları

Son olarak dün, ABD'nin Teksas eyaletindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda, ilkokuldan 18 çocuk ile 2 yetişkin ve saldırgan dahil şu ana kadar 21 kişi öldü.

Saldırının, Teksas tarihinde en ölümcül okul saldırısı olduğu kaydedilirken, 2012'de 28 kişinin öldürüldüğü Connecticut'taki Sandy Hook ilkokulu saldırısından sonra ülkedeki ikinci büyük saldırı olduğu belirtiliyor.

Mayıs 2018: Houston bölgesindeki bir liseye saldırı düzenleyen 17 yaşındaki biri 10 kişiyi öldürdü. Saldırgan, cinayetle suçlandı.

Şubat 2018: Florida, Parkland'deki okulda meydana gelen saldırıda 14 öğrencinin yanı sıra 3 personel yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Cinayetle suçlanan şüphelinin 20 yaşında olduğu belirtildi.

Ekim 2015: Oregon'daki bir okulda 9 kişiyi öldürüp, 9'unu yaralayan saldırgan daha sonra kendi yaşamına da son verdi.

Aralık 2012: 19 yaşındaki bir adam Connecticut, Newtown'daki evinde annesini öldürdükten sonra yakındaki Sandy Hook İlkokuluna silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan, 20 öğrenci ve 6 öğretmeni öldürdükten sonra kendisini vurdu.

Nisan 2007: Blacksburg, Virginia'daki kampüste 32 kişiyi öldüren 23 yaşındaki öğrenci, kendisini de öldürdü. Olayda birçok kişi yaralandı.

Mart 2005: 16 yaşındaki bir öğrenci, Minnesota'daki evlerinde büyükbabasını ve onun arkadaşını öldürdü, ardından yakındaki Red Lake Lisesine gitti ve burada kendini vurmadan önce beş öğrenciyi, bir öğretmeni ve bir güvenlik görevlisini öldürdü.

Nisan 1999: Colorado, Littleton'daki okulda iki öğrenci 12 arkadaşını ve bir öğretmeni öldürdü ve kendilerini öldürmeden önce birçok kişiyi de yaraladı.

Filistinli öğrenciden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e soğuk duş: Elini sıkmayı reddetti
OYNAT 00:23
Filistinli öğrenciden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e soğuk duş: Elini sıkmayı reddetti
ABD'deki Georgetown Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını almak için Filistin bayrağı ile sahneye çıkan Filistinli öğrenci, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın elini sıkmayı reddetti. Blinken'ı atlayarak sahnedeki diğer kişilerle el sıkışan öğrencinin o esnadaki konuşmalarında ABD yönetiminin politikalarını eleştirdiği öğrenildi.

ABD'de benzin fiyatı tarihi rekor kırdı
EKONOMİ
ABD'de benzin fiyatı tarihi rekor kırdı
İl il kurban fiyatları

İl il kurban fiyatları

Büyükbaş ve küçükbaşta rakamlar netleşti.
Türkiye kahramanlarını uğurluyor

Türkiye kahramanlarını uğurluyor

​Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşları ve dualarla veda...
Kılıçdaroğlunun Kaçacaklar iftirasına Bakan Soyludan tek kelimelik yanıt

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu açıklaması.

​Aldığında ne haldeydi: Son hali inanılmaz.

​Türkiye'de ilk ve tek: Dünyanın gözü onların üzerinde.
Eğlence ve lezzet dolu festival

Eğlence ve lezzet dolu festival

Balıkesir'e özgü 30 çeşit yöresel ürün görücüye çıkacak.

​Uçan otomobilin tanıtımı yapıldı.

İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar'dan kalma.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.