ABD'de ilkokula silahlı saldırı: Onlarca çocuk hayatını kaybetti ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 14 çocuk ve bir öğretmen hayatını kaybetti. 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırganın olaya müdahale eden polisler tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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