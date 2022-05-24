Dünya ABDde ilkokula silahlı saldırı Onlarca çocuk hayatını kaybetti
AMERİKA

ABD'de ilkokula silahlı saldırı: Onlarca çocuk hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 14 çocuk ve bir öğretmen hayatını kaybetti. 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırganın olaya müdahale eden polisler tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
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Polis, şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyururken, sanık hakkında herhangi bir detay paylaşmadı.

ABD'nin Teksas eyaleti Valisi Gregg Abbott, eyaletteki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 14 öğrenci ve 1 öğretmenin öldürüldüğünü açıkladı.

  • Vali Abbott, San Antanio kentinin batısındaki Uvalde kasabasındaki bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırı hakkında basın toplantısı düzenledi.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıda 14 öğrencinin ve bir öğretmenin hayatını kaybettiğini aktaran Abbott, 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırganın olaya müdahale eden polisler tarafından etkisiz hale getirildiğini de sözlerine ekledi.

  • Yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü ilkokuldaki saldırıda ilk olarak 2 öğrencinin öldüğü duyurulmuştu.

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