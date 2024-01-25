ABD'de Temyiz Mahkemesi, ülkede bir mahkumun ilk defa "azot gazı" olarak da bilinen nitrojen gazıyla idam edilmesine yönelik itirazı reddetti.





1989'da kiralık katil olarak bir vaizin eşini öldürmekten hüküm giyen Kenneth Eugene Smith, bugün saf azot solumaya zorlanarak idam edilecek.





Alabama eyaletinde 2022 yılında zehirli iğneyle idam etme girişiminden sağ çıkan Smith, Temyiz Mahkemesi'ne başvurarak "anayasaya aykırı" olduğunu savunduğu idamın durdurulmasını istemişti.





Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları ve insan hakları örgütleri de "insanlık dışı işkence" olarak nitelenen azot gazı yönteminden vazgeçilmesini talep etmişti.





Ancak federal mahkeme, infazdan bir gün önce idama onay verdi. Yargıç, Smith'in idam yönteminin vahşice olduğu yönündeki argümanını kanıtlayamadığına hükmetti.









Komaya sokabilir





Smith'in avukatları mahkeme kararıyla idamı son anda durdurmayı amaçlıyordu ancak bu kararla tartışmalı idamın önündeki tüm engeller kalktı.





Smith, 2022'de zehirli iğneyle idam girişiminde damar yolunun saatlerce bulunamaması sonucu hayatta kalmıştı. Yıllardır hapishanede idam edilmeyi bekleyen Smith de BBC'ye yaptığı açıklamada, çok korktuğunu söyleyerek, "Sürekli panik atak yaşıyorum ve kilo veriyorum." diyerek infazın durdurulmasını istemişti.





Alabama eyalet yönetimi, hızlı bilinç kaybına yol açtığını belirttiği azot gazı infazının güvenli olduğunu savunurken uzmanlar, bu yöntemin mahkumu öldürmek yerine komaya sokabileceğini, hatta sızıntı sonucu başka kişilerin ölebileceğini vurguluyor.





ABD'de idam oranlarının en yüksek olduğu eyaletlerden Alabama'da 2018'den beri üç zehirli iğneyle idam girişiminin başarısız olması tartışma yaratmıştı.









Nasıl idam edilecek?





Azot gazı infazı, mahkumu saf azot solumaya zorlayarak, vücut fonksiyonlarını sürdürmek için gereken oksijenden mahrum bırakarak ölüme neden oluyor.





ABD genelinde hiçbir eyalette şu ana kadar ölüm cezasını infaz etmek için nitrojen gazı kullanılmadı.





Amerika Birleşik Devletleri'nde en yaygın infaz yöntemi olan enjeksiyonlarda kullanılan ilaçların bulunması giderek zorlaştığı için bazı eyaletler mahkumları infaz etmek için yeni yollar arıyor.





Renksiz, kokusuz bir gaz olan azot, insanlar tarafından solunan havanın %78'ini oluşturuyor ve uygun seviyelerde oksijenle birlikte solunduğunda zararsız bir gaz.





Plana göre Kenneth Eugene Smith, infaz odasındaki sedyeye bağlandıktan sonra yüzüne NIOSH onaylı Tip-C hava solunum cihazı yerleştirilecek.





Gardiyan daha sonra ölüm emrini okuyacak ve başka bir odadan "nitrojen gazı sistemini" etkinleştirmeden önce Smith'e son bir sözü olup olmadığını soracak.





Eyalet protokolüne göre nitrojen gazı en az 15 dakika uygulanacak.





Alabama başsavcılığına göre nitrojen gazı saniyeler içinde bilinç kaybına ve dakikalar içinde ölüme neden oluyor.











